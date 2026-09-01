चाय के साथ खाई जाती हैं ये 5 चीजें

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चाय के साथ खाई जाती हैं ये 5 चीजें

लेखन सयाली 12:33 pm Sep 01, 202612:33 pm

क्या है खबर?

चाय दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय है। भारत में भी चाय को बहुत पसंद किया जाता है। इसके साथ कई चीजें खाई जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग चाय के साथ क्या खाते हैं? आइए आज हम आपको दुनियाभर में चाय के साथ खाई जाने वाली 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जो आपको एक बार जरूर आजमानी चाहिए।