दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चाय के साथ खाई जाती हैं ये 5 चीजें
क्या है खबर?
चाय दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय है। भारत में भी चाय को बहुत पसंद किया जाता है। इसके साथ कई चीजें खाई जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग चाय के साथ क्या खाते हैं? आइए आज हम आपको दुनियाभर में चाय के साथ खाई जाने वाली 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जो आपको एक बार जरूर आजमानी चाहिए।
#1
बिस्किट
इंग्लैंड में चाय के साथ सबसे ज्यादा बिस्किट खाए जाते हैं। यहां की चाय में बिस्किट डुबाकर खाना एक आम बात है।
इंग्लैंड में चाय के साथ खाए जाने वाले बिस्किट में चॉकलेट, बटरस्कॉच और नारियल जैसे स्वाद शामिल होते हैं। इसके अलावा यहां चाय के साथ पाई, सैंडविच और केक भी पसंद किए जाते हैं।
यहां बिस्किट के साथ चाय पीने से मिठास का मजा और बढ़ जाता है।
#2
समोसा
चाय के साथ समोसा खाना भारत के लोगों का पसंदीदा स्नैक है। यह एक तला हुआ या भाप में पका हुआ स्नैक है, जिसमें सब्जियां और अन्य फिलिंग भरकर परोसा जाता है।
यह एक स्वादिष्ट नाश्ता है, जो चाय के साथ खाने पर और भी अच्छा लगता है। हम सभी लोग इसे चाय के साथ खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका मसालेदार और कुरकुरा स्वाद चाय के साथ अच्छा लगता है।
#3
पफ पेस्ट्री
फ्रांस में चाय के साथ पफ पेस्ट्री खाना पसंद किया जाता है। पफ पेस्ट्री एक हल्की और कुरकुरी पेस्ट्री है, जिसे मक्खन और आटे से बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए कई बार बेलन चलाना पड़ता है, ताकि इसमें हवा भर सके। यह पेस्ट्री विभिन्न प्रकार की मीठी और नमकीन फिलिंग से भरी जा सकती है।
चाय के साथ इसका सेवन करने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
#4
बन
चिली में चाय के साथ बन खाना आम है। चिली के बन को 'चाल्हा' कहा जाता है और ये दूध, आटा, चीनी और मक्खन जैसी चीजों से बनाए जाते हैं।
इनका स्वाद इतना अच्छा होता है कि एक बार खाने पर इनका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। ये बन चाय के साथ खाने पर और भी स्वादिष्ट लगते हैं।
इन्हें कई अलग-अलग स्वाद में भी बनाया जाता है, जिससे इनकी विविधता बढ़ जाती है।
#5
वेफर्स
जापान में चाय के साथ वेफर्स खाना पसंद किया जाता है। ये वेफर्स चावल या मक्का के आटे से बनाए जाते हैं और इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है।
इनका सेवन आप किसी भी समय कर सकते हैं। ये वेफर्स किसी तरह की लजीज डिप के साथ खाने पर और भी स्वादिष्ट लगते हैं।
इन सभी चीजों को एक बार जरूर आजमाएं, ताकि आपको इनका असली स्वाद पता चल सके।