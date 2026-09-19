सबसे ज्यादा मिलावटी खाद्य पदार्थ

इन 5 खाद्य पदार्थों में मिलावट होने का रहता है सबसे ज्यादा डर, बरतें सावधानी

लेखन सयाली 06:14 pm Sep 19, 202606:14 pm

क्या है खबर?

खाद्य मिलावट एक गंभीर समस्या है, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। बाजार में कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जिनमें मिलावट की संभावना अधिक होती है। इस लेख में हम आपको उन 5 खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो आमतौर पर रसोई में होते हैं और जिनमें मिलावट होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा हम आपको मिलावट की पहचान करने के तरीके भी बताएंगे, ताकि आप सुरक्षित और स्वस्थ भोजन कर सकें।