इन 5 खाद्य पदार्थों में मिलावट होने का रहता है सबसे ज्यादा डर, बरतें सावधानी
क्या है खबर?
खाद्य मिलावट एक गंभीर समस्या है, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। बाजार में कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जिनमें मिलावट की संभावना अधिक होती है। इस लेख में हम आपको उन 5 खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो आमतौर पर रसोई में होते हैं और जिनमें मिलावट होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा हम आपको मिलावट की पहचान करने के तरीके भी बताएंगे, ताकि आप सुरक्षित और स्वस्थ भोजन कर सकें।
#1
दूध
दूध में मिलावट सबसे आम है। इसमें पानी मिलाने के अलावा कुछ लोग दूध में यूरिया या सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हानिकारक रसायनों की भी मिलावट कर देते हैं।
इन रसायनों के सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। मिलावट की पहचान के लिए दूध की कुछ बूंदें कागज पर डालें।
अगर दूध सूख जाए तो यह असली है, लेकिन अगर दाग छोड़ दे तो समझ जाइए कि दूध मिलावटी है।
#2
हल्दी
हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि औषधि के रूप में भी किया जाता है। हालांकि, कई लोग हल्दी में मिलावट कर देते हैं।
इसमें पोटेशियम ब्रोमेट या मेलेटोनिन जैसे हानिकारक रसायनों की मिलावट की जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके अलावा हल्दी में नकली रंग भी मिलाया जा सकता है, जो रंगीन दिखाने के लिए किया जाता है।
मिलावट की पहचान के लिए हल्दी को पानी में मिलाकर देखें।
#3
चायपत्ती
चायपत्ती में मिलावट भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसमें नकली रंग मिलाया जाता है, जो चाय को गहरा रंग देता है और असली चायपत्ती की तरह दिखता है।
इसके अलावा चायपत्ती में नकली स्वाद भी मिलाया जा सकता है, जिससे इसका स्वाद बदल जाता है। मिलावट की पहचान के लिए चायपत्ती को पानी में मिलाकर देखें।
इसके अलावा आप इसकी सुगंध और बनावट से भी पहचान कर सकते हैं।
#4
अरंडी का तेल
अरंडी के तेल का इस्तेमाल कई औषधीय गुणों के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें भी मिलावट की संभावना रहती है। इसमें खनिज तेल जैसे हानिकारक रसायनों की मिलावट की जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
इसके अलावा अरंडी के तेल में नकली रंग भी मिलाया जा सकता है, जिससे इसका रंग बदल जाता है। मिलावट की पहचान के लिए अरंडी के तेल को हाथ पर लगाकर देखें।
#5
शहद
शहद एक प्राकृतिक मिठास है, जिसका उपयोग कई स्वास्थ्य लाभों के लिए किया जाता है। हालांकि, इसमें भी मिलावट की संभावना रहती है।
इसमें चीनी या ग्लूकोज जैसे हानिकारक रसायनों की मिलावट की जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके अलावा शहद में नकली स्वाद भी मिलाया जा सकता है, जिससे इसका स्वाद बदल जाता है।
मिलावट की पहचान के लिए शहद को पानी में मिलाकर देखें।