थाईलैंड से घर लाए जा सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, स्वाद में होते हैं लाजवाब
क्या है खबर?
थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश है, जो अपने समुद्र तटों, प्राचीन मंदिरों और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा करना एक यादगार अनुभव हो सकता है, खासकर अगर आप कुछ खास चीजें यादगार के रूप में लाते हैं। थाईलैंड की खाने की चीजें भी बहुत खास हैं और इन्हें अपने घर ले जाकर आप वहां की संस्कृति और स्वादों का आनंद ले सकते हैं। आइए कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थों के बारे में जानें।
#1
थाई चाय
थाई चाय अपने अनोखे स्वाद और रंग के लिए मशहूर है। इसे नारंगी रंग की दूध वाली चाय के रूप में जाना जाता है, जिसमें दूध, चीनी और मसाले होते हैं। यह चाय ठंडी और ताजगी भरी होती है, जो गर्मियों में पीने के लिए आदर्श है। इसे आप बोतलों में आसानी से खरीद सकते हैं और अपने दोस्तों और परिवार वालों को उपहार के रूप में दे सकते हैं। यह चाय आपके घर की मेहमाननवाजी को खास बना देगी।
#2
थाई मसाले
थाई मसाले अपने खास स्वाद और खुशबू के लिए जाने जाते हैं। इनमें लेमनग्रास, काफिर लाइम पत्तियां, गलंगल और मिर्च शामिल होते हैं, जो थाई खाना पकाने में उपयोग किए जाते हैं। इन मसालों का उपयोग करके आप अपने घर पर ही थाई खाना बना सकते हैं और उसका असली स्वाद पा सकते हैं। ये मसाले लंबे समय तक टिकते हैं, इसलिए इन्हें खरीदना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
#3
नारियल का तेल
नारियल का तेल थाईलैंड में बहुत लोकप्रिय है और इसका उपयोग खाना बनाने से लेकर त्वचा की देखभाल तक किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से हल्का होता है और इसमें विटामिन-E होता है, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा यह बालों की देखभाल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। थाईलैंड का नारियल तेल उच्च गुणवत्ता वाला होता है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है।
#4
सूखे मेवे
थाईलैंड में सूखे मेवों की कई किस्में मिलती हैं, जैसे कि सूखी खुबानी, अंजीर और खजूर आदि। ये सूखे मेवे नाश्ते या सलाद में डालने के लिए अच्छे होते हैं। इनका सेवन सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं। आप इन्हें अपने घर ले जाकर नाश्ते के रूप में खा सकते हैं या सलाद में डालकर खा सकते हैं। ये आपके लिए पौष्टिक विकल्प हो सकते हैं।
#5
थाई स्नैक्स
थाई स्नैक्स, जैसे कि पापड़ और कुरकुरे आदि भी यादगार के रूप में घर लाए जा सकते हैं। ये स्नैक्स हल्के होते हैं और यात्रा के दौरान आसानी से खाए जा सकते हैं। इनका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, जो आपके सफर को और भी मजेदार बना देगा। इस प्रकार थाईलैंड से लाए गए खाद्य पदार्थ न केवल आपकी यात्रा को यादगार बनाएंगे, बल्कि आपके घर की मेहमाननवाजी को भी खास बना देंगे।