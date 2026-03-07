खाने में बहुत पसंद है खाखरा? घर पर बनाकर देखें इसके ये 5 जायकेदार फ्लेवर

खाने में कुछ नया आजमाने का मन हो तो खाखरे का विकल्प बढ़िया रहता है। खाखरा गुजरात से उत्पन्न होने वाला एक पतला, कुरकुरा और स्वादिष्ट क्रैकर है। इसे आम तौर पर गेहूं के आटे, तेल और नमक से बनाया जाता है। हालांकि, आप साधारण खाखरे की जगह कुछ खास फ्लेवर वाले खाखरे बनाकर भी देख सकते हैं। ये आपके स्नैक टाइम को और भी मजेदार बना देंगे और झटपट बन भी जाएंगे।

#1 मसाला खाखरा मसाला खाखरा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को पानी से गूंधकर पतला बेलें और सूखे मसाले छिड़ककर इसे सेंकें। यह खाखरा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद मसाले आपके पाचन को भी ठीक रख सकते हैं। इसे आप अपने सुबह या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।

#2 धनिया और जीरा वाला खाखरा धनिया और जीरा वाला खाखरा बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी धनिया पत्ती और भुने हुए जीरे का पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते जाएं और उसका मुलायम आटा गूंध लें। अब इसे गोल-गोल आकर में बेलें और तेज आंच पर कुरकुरा होने तक सेंक लें। यह खाखरा आपके खाने में ताजगी लाएगा और इसकी खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आप इसमें साबुत जीरे भी डाल सकते हैं।

#3 पनीर और हरी मिर्च वाला खाखरा पनीर और हरी मिर्च वाला खाखरा बनाने के लिए गेहूं के आटे में कद्दूकस किया हुआ पनीर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा-सा नमक मिलाएं। इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते जाएं और उसका मुलायम आटा गूंध लें। अब इसे गोल-गोल आकर में बेलें और तेज आंच पर कुरकुरा होने तक सेंक लें। यह खाखरा आपके खाने में एक अलग ही स्वाद जोड़ देगा और इसकी कुरकुरी बनावट आपको बेहद पसंद आएगी।

#4 आलू और अजवाइन वाला खाखरा आलू और अजवाइन वाला खाखरा बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें अजवाइन, नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाएं। इस मिश्रण को गेहूं के आटे में मिलाकर पानी से गूंध लें। अब इस मिश्रण को पतला बेलकर धीमी आंच पर सेंकें। जब खाखरे कुरकुरे हो जाएं तब उन्हें आप खा सकते हैं। इसमें अपनी पसंद के मुताबिक और मसाले व सामग्रियां मिलाने से पीछे न हटें, जो स्वाद को बढ़ाएंगी।