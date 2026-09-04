आयरन की कमी होने पर फेरीटिन है जरूरी, इससे भरपूर ये खाद्य पदार्थ खाएं
क्या है खबर?
आयरन हमारे शरीर के लिए एक जरूरी खनिज है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। फेरीटिन एक प्रोटीन है, जो आयरन को शरीर में संग्रहीत करता है। अगर फेरीटिन का स्तर कम होता है, तो शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिससे खून की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आइए फेरीटिन के स्तर को बढ़ाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।
#1
हरी पत्तेदार सब्जियां
पालक, मेथी, सरसों और बथुआ जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां फेरीटिन के स्तर को बढ़ाने में मददगार होती हैं। इनमें विटामिन-C भी मौजूद होता है, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है।
इन सब्जियों को कच्चा खाने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि पकाने से इनमें मौजूद पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इनका जूस बनाकर पिएं या सलाद के रूप में खाएं।
अगर आपको इन्हें कच्चा नहीं खाना तो इनसे तरह-तरह के पकवान बनाकर खाएं।
#2
अंजीर
अंजीर फेरीटिन का अच्छा स्त्रोत है, जो शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसका सेवन करने से शरीर में आयरन की कमी दूर होती है और खून की कमी जैसी समस्याओं से बचाव होता है।
अंजीर में फाइबर और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे अपनी डाइट में शामिल करना लाभकारी हो सकता है। आप सूखी अंजीर का रोजाना खाली पेट सेवन कर सकते हैं।
#3
सूखे मेवे और बीज
किशमिश, खुबानी और खसखस जैसे सूखे मेवे फेरीटिन के अच्छे स्त्रोत माने जाते हैं, जो शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
इनमें विटामिन-C भी होता है, जो आयरन के अवशोषण में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज और अलसी के बीज भी फेरीटिन के अच्छे स्त्रोत होते हैं।
इन्हें सलाद या दही में मिलाकर खाया जा सकता है।
#4
अनार
अनार फेरीटिन का एक बेहतरीन स्त्रोत है, जो शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसमें विटामिन-C भी होता है, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है।
अनार का जूस पीने से शरीर में आयरन की कमी दूर होती है और खून की कमी जैसी समस्याओं से बचाव होता है। इसे अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और अन्य पेय में शामिल कर सकते हैं।