आयरन की कमी होने पर फेरीटिन है जरूरी, इससे भरपूर ये खाद्य पदार्थ खाएं

अनार फेरीटिन का एक बेहतरीन स्त्रोत है, जो शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसमें विटामिन-C भी होता है, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है।

अनार का जूस पीने से शरीर में आयरन की कमी दूर होती है और खून की कमी जैसी समस्याओं से बचाव होता है। इसे अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और अन्य पेय में शामिल कर सकते हैं।