मॉडल हैली बीबर ने शुरू किए ये 5 फैशन ट्रेंड, अब हो गए दुनियाभर में मशहूर

हैली बीबर मशहूर गायक जस्टिन बीबर की पत्नी और एक बेहतरीन मॉडल हैं। वह रोडे नाम के मेकअप ब्रांड की संस्थापक भी हैं, जिसने उन्हें अरबपति बना दिया है। लाखों महिलाएं हैली जितनी सुंदर और स्टाइलिश बनने का सपना देखती हैं और उन्हें फैशन आइकॉन मानती हैं। वह जो भी करती हैं वह एक फैशन ट्रेंड बन जाता है। आज के फैशन टिप्स में जानिए हैली ने कौन-कौन से ट्रेंड को दुनियाभर में प्रचिलित किया है।

#1 स्ट्रॉबेरी मेकअप हैली ने एक मेकअप ट्रेंड शुरू किया, जिसे 'स्ट्रॉबेरी मेकअप' कहते हैं। इसमें चमकदार बेस मेकअप किया जाता है, गालों को गुलाबी बनाया जाता है और पूरा लुक गुलाबी टोन वाला रखा जाता है। इस लुक में नकली झाइयां भी बनाई जाती हैं, जो स्ट्रॉबेरी के बीज की तरह लगती हैं। इसके लिए क्रीमी बेस मेकअप करें और गालों व नाक पर गुलाबी ब्लश लगा लें। इसके बाद ब्रोंजर से झाइयां बनाएं और होंठों पर चमकीला गुलाबी लिप ग्लॉस लगाएं।

#2 ग्लेज्ड डोनट नाखून हर साल हैली का कोई न कोई नेल ट्रेंड वायरल होता है। हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा ग्लेज्ड डोनट नाखूनों की ही होती है। इसे हासिल करने के लिए सबसे पहले न्यूड पिंक रंग की नेल पेंट इस्तेमाल करनी होती है। इसके ऊपर चमकदार क्रोम या सिल्वर रंग वाला ग्लिटर लगाया जाता है। ज्यादा चमक के लिए ऊपर से ट्रांसपेरेंट नेल पोलिश भी लगाई जाती है। अंत में नाखूनों पर तेल लगाया जाता है और आप मोती भी चिपका सकती हैं।

#3 रोडे फोन कवर और लिप ग्लॉस हैली का मेकअप ब्रांड अपने लिप ग्लॉस के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। इस उत्पाद को निकालने के बाद मॉडल ने एक खास तरह का फोन कवर भी बेचना शुरू किया था। यह फोन कवर सभी महिलाओं की पसंद बन गया और कई रंगों में उपलब्ध हो गया। यह कवर केवल आईफोन में लगता है और इसके पीछे रोडे का लिप ग्लॉस रखने के लिए जगह बनाई गई है। इसके लिए जस्टिन हैली को 'आइकोनिक' कहते हैं।

#4 बॉब कट हेयर स्टाइल 2023 में हैली ने एक ऐसी हेयर स्टाइल रखवाई थी, जो आज भी हजारों महिलों की पसंदीदा बनी हुई है। उन्होंने बॉब कट अपनाया था और बीच की मांग निकालकर एक स्टाइलिश लुक रखा था। उनके बालों की लंबाई उनके कानों तक ही थी और उनका रंग भूरा था। इसे पाने के लिए अपने स्टाइलिस्ट से एक ब्लंट बॉब के लिए कहें, जिसकी लंबाई कंधों के ठीक ऊपर तक हो। बीच की मांग निकालकर आप बिलकुल हैली जैसी दिखेंगी।