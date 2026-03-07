बंधानी प्रिंट के कपड़े पहनती हैं? इन फैशन टिप्स को आजमाकर बेहतरीन लगेगा लुक

बंधानी प्रिंट का कपड़ा भारतीय पारंपरिक कपड़ों में एक खास स्थान रखता है। यह एक पारंपरिक भारतीय टाई-डाई तकनीक है, जो गुजरात और राजस्थान से उत्पन्न हुई है। बंधानी प्रिंट की खासियत यह है कि यह हाथ से बनाया जाता है और इसमें रंगों का मेल-जोल बहुत खूबसूरत होता है। इस लेख में हम आपको बंधानी प्रिंट के कपड़ों को पहनने के कुछ ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जिससे आप हर मौके पर खास दिखेंगी।

#1 पारंपरिक लुक के साथ जोड़ें आधुनिकता बंधानी प्रिंट की साड़ी पहनना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे पहनते समय पारंपरिक तरीके से पिन करने के बजाय थोड़ी आधुनिकता जोड़ें। उदाहरण के लिए, पीछे की तरफ पल्लू को खुला छोड़ दें और उसे कंधे पर हल्का-सा लटकने दें। इससे आपका लुक और भी खास लगेगा और आप भीड़ से अलग भी दिखेंगी। इसके साथ हल्के गहने पहनें, ताकि आपका लुक संतुलित और आकर्षक दिखे।

#2 कुर्ता-प्लाजो सेट पहनें बंधानी प्रिंट के कुर्ता-प्लाजो सेट भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, जो गर्मियों के लिए आदर्श हैं। इन्हें पहनते समय ध्यान रखें कि कुर्ते की लंबाई और फिटिंग सही हो, ताकि यह आपके शरीर पर अच्छे से बैठे। प्लाजो की चौड़ाई ऐसी होनी चाहिए, जो आपको आरामदायक महसूस कराए और चलने में कोई दिक्कत न हो। इसके साथ हल्के गहने और चप्पलें पहनें, ताकि आपका लुक पूरी तरह से अच्छा दिखे।

#3 ध्यान से ब्लाउज का चयन करें बंधानी प्रिंट की साड़ियों के साथ ब्लाउज चुनते समय ध्यान दें कि उसका रंग और डिजाइन साड़ी से मेल खाता हो। अगर आपकी साड़ी में ज्यादा रंग-बिरंगे डिजाइन हैं तो ब्लाउज सादा रखें, ताकि संतुलन बना रहे। इसके अलावा ब्लाउज की फिटिंग ऐसी होनी चाहिए, जो आपके शरीर पर अच्छे से बैठे और आरामदायक महसूस हो। इस तरह आप अपनी बंधानी प्रिंट की साड़ी को और भी आकर्षक बना सकती हैं।

#4 पारंपरिक जैकेट स्टाइल करें अगर आप अपने बंधानी प्रिंट के कपड़ों को थोड़ा अलग दिखाना चाहती हैं तो पारंपरिक जैकेट का उपयोग कर सकती हैं। इन जैकेट से आपका लुक और भी खास लगेगा और आप किसी भी मौके पर ध्यान खींच सकेंगी। इसके साथ हल्के गहने पहनें, ताकि आपका लुक संतुलित और आकर्षक दिखे। इस तरह आप अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आधुनिकता का तड़का लगा सकती हैं और हर मौके पर खास दिख सकती हैं।