न्यूजीलैंड के 5 प्रसिद्ध शाकाहारी व्यंजन, जो हर किसी को आएंगी पसंद

न्यूजीलैंड का खान-पान अपने स्थानीय और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यहां के शाकाहारी व्यंजन ताजगी भरी होते हैं और इनमें स्थानीय उत्पादों का भरपूर उपयोग किया जाता है। न्यूजीलैंड में शाकाहारी भोजन का स्वाद और गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। यहां के लोग ताजे फल और सब्जियों का उपयोग करते हैं। इस लेख में हम आपको न्यूजीलैंड के 5 प्रसिद्ध शाकाहारी व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जो आपके स्वाद को नया आयाम देंगी।

#1 कुमारा सूप न्यूजीलैंड में मलाईदार कुमारा सूप बहुत लोकप्रिय है, जो शकरकंद से बना पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजन है। इसमें आमतौर पर भुने या उबले हुए शकरकंद की प्राकृतिक मिठास को अदरक, लहसुन और प्याज जैसे सुगंधित मसालों के साथ मिलाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले शकरकंद को भूनकर या उबालकर पीसा जाता है। इसके बाद इसमें नारियल का दूध, मसाले और सब्जियों का शोरबा मिलाया जाता है।

#2 बेक्स आलू बेक्स आलू न्यूजीलैंड का एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे आलू और चीज से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बड़े आकार के आलू को उबाला जाता है और बीच से खोखला किया जाता है। इसके बाद आलू के उबले हिस्से में पनीर, दूध और मसाले मिलाए जाते हैं। इसके बाद इसे छिलके वाले हिस्से में भरकर ओवन में बेक किया जाता है। ऊपर से ढेर सारी चीज भी डाली जाती है, जिससे स्वाद बेहतर होता है।

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#3 किवी फल सलाद किवी फल सलाद न्यूजीलैंड के ताजे फलों से बनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से किवी, आम, अनानास और स्ट्रॉबेरी शामिल होती हैं। इस सलाद को नारियल पानी या दही से सजाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि विटामिन-C और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर भी है। इसे गर्मियों में खाने से ताजगी मिलती है और यह शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है।

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#4 कद्दू पाई कद्दू पाई न्यूजीलैंड की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसमें कद्दू का गूदा, चीनी, दालचीनी पाउडर और अन्य मसाले मिलाए जाते हैं और फिर इसे बेक किया जाता है। इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे खाने के बाद आप बार-बार इसकी मांग करेंगे। इस व्यंजन को आप किसी भी समय बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। इसे खास तौर से हैलोवीन के दौरान खाया जाता है।