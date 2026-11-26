दिल्ली की चाट अपने तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए मशहूर है।

यहां के गोल गप्पे, आलू टिक्की, पापड़ी, दही और इमली की चटनी से बनी चाट हर किसी को पसंद आती है।

इसे खाने का सबसे अच्छा समय शाम का है जब सड़क किनारे छोटे-छोटे ठेले सज जाते हैं और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं।

यहां की चाट का स्वाद इतना लाजवाब है कि एक बार चखने के बाद आप बार-बार इसका स्वाद लेना चाहेंगे।