भारत के 5 मशहूर स्ट्रीट फूड, एक बार जरूर चखें इनका स्वाद
क्या है खबर?
भारत में सड़क किनारे मिलने वाले खाने की अलग ही दुनिया है। हर राज्य का अपना एक खास स्ट्रीट फूड है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है बल्कि उसकी खुशबू भी लाजवाब है। दिल्ली की चाट से लेकर कोलकाता के पकोड़े तक, हर जगह कुछ न कुछ खास है। इस लेख में हम आपको भारत के 5 मशहूर स्ट्रीट फूड के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको एक बार जरूर आजमाना चाहिए।
#1
दिल्ली की चाट
दिल्ली की चाट अपने तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए मशहूर है।
यहां के गोल गप्पे, आलू टिक्की, पापड़ी, दही और इमली की चटनी से बनी चाट हर किसी को पसंद आती है।
इसे खाने का सबसे अच्छा समय शाम का है जब सड़क किनारे छोटे-छोटे ठेले सज जाते हैं और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं।
यहां की चाट का स्वाद इतना लाजवाब है कि एक बार चखने के बाद आप बार-बार इसका स्वाद लेना चाहेंगे।
#2
मुंबई का वड़ा पाव
मुंबई का वड़ा पाव एक लोकप्रिय सड़क किनारे मिलने वाला खाना है, जिसे हर कोई पसंद करता है।
यह आलू के पकोड़े को पाव के बीच रखकर परोसा जाता है और इसे हरी चटनी, लाल चटनी और मसालेदार चटनी के साथ खाया जाता है। इसे खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है।
यह न केवल सस्ता है बल्कि जल्दी भी बनता है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से खाया जा सकता है।
#3
कोलकाता के पकोड़े
कोलकाता के पकोड़े अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बेसन और मसालों से बनाया जाता है और गर्म तेल में तला जाता है। इन्हें चटनी या सॉस के साथ परोसा जाता है।
कोलकाता के पकोड़ों का स्वाद इतना बेहतरीन है कि इसे खाकर आपका मन और भी खुश हो जाएगा।
यह सड़क किनारे मिलने वाला खाना न केवल स्वादिष्ट है बल्कि यहां के लोगों की पसंदीदा चीजों में से एक है।
#4
अहमदाबाद की ढोकला
अहमदाबाद की ढोकला एक सेहतमंद सड़क किनारे मिलने वाला खाना है, जिसे भाप में पकाकर बनाया जाता है।
यह चावल और दाल से तैयार की जाती है और इसे नारियल की चटनी या हरी चटनी के साथ खाया जाता है।
इसका हल्का-फुल्का स्वाद इसे खास बनाता है। अहमदाबाद की ढोकला न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है, जिससे यह हर उम्र के लोगों को पसंद आती है।
#5
चेन्नई की इडली
चेन्नई की इडली अपने मुलायमपन और स्वादिष्टता के लिए मशहूर है। यह चावल और उड़द दाल से बनाई जाती है और इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है।
चेन्नई की इडली का स्वाद इतना बेहतरीन है कि इसे खाकर आपका मन और भी खुश हो जाएगा।
यह सड़क किनारे मिलने वाला खाना न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, जिससे यह हर उम्र के लोगों को पसंद आती है।