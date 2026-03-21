भारत के 5 प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बाजार, जो हैं खाने के शौकीनों की पहली पसंद

भारत में मिलने वाले स्ट्रीट फूड का अपना एक अलग ही मजा है। हर शहर और राज्य में कुछ खास बाजार होते हैं, जिनमें केवल अलग-अलग तरह का स्ट्रीट फूड ही मिलता है। इन बाजारों में जाकर आप न केवल स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं, बल्कि वहां का माहौल और संस्कृति भी महसूस कर सकते हैं। हम आपको भारत के 5 सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड बाजार के बारे में बताएंगे, जहां खाने के शौकीनों को जरूर जाना चाहिए।

#1 मुंबई का कलबादेवी मुंबई के कलबादेवी में स्थित 'आलमगीर' नामक बाजार अपने खास पकवानों के लिए जाना जाता है। यहां आप तंदूरी पकवान, खास तरह की रोटी और बिरयानी जैसे व्यंजन चख सकते हैं। इस बाजार की खासियत यह है कि यहां का खाना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें ताजगी भरी सामग्री का इस्तेमाल होता है। आपको यहां मुंबई का प्रसिद्ध पारंपरिक स्ट्रीट फूड भी खाने को मिलेगा।

#2 कोलकाता का नया बाजार कोलकाता का नया बाजार एक पुरानी जगह है, जो अपने स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर है। यहां आपको पान, पुचका और चाट जैसे कई प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। यहां का पान बहुत ही अनोखा और स्वादिष्ट है, जिसे खाकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसके अलावा यहां के काठी रोल और चाट भी बहुत ही लाजवाब हैं, जिन्हें खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। यहां की मिठाइयां खाना बिलकुल न भूलें।

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#3 दिल्ली का चांदनी चौक दिल्ली का चांदनी चौक एक ऐसा स्थान है, जहां आप असली दिल्ली की झलक देख सकते हैं। यहां आपको तरह-तरह के व्यंजन मिलेंगे, जैसे कि आलू टिक्की, गोलगप्पे और छोले भटूरे। यहां का खाना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसकी खुशबू भी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। चांदनी चौक पर घूमते हुए आप दिल्ली की संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं, जो इसे और भी खास बनाता है।

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#4 हैदराबाद का मोती झील हैदराबाद का मोती झील अपने हलीम और बिरयानी के लिए मशहूर है। यहां आकर आप असली हैदराबादी स्वाद का आनंद ले सकते हैं। यहां की बिरयानी तो विश्व प्रसिद्ध है, जिसे खाने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। इसके अलावा यहां का हलीम भी बहुत ही लाजवाब है, जिसे खाकर आप इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। अगर आप हैदराबाद जाएं तो मोती झील जरूर जाएं और इन व्यंजनों का आनंद लें।