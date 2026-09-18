पतझड़ में शकरकंद से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब

पतझड़ में शकरकंद से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब
क्या है खबर?
शकरकंद एक पौष्टिक और स्वादिष्ट कंदमूल है, जो गर्मियों के अंत और पतझड़ के मौसम में बाजार में उपलब्ध होता है। इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको शकरकंद से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट भी हैं। आप इन्हें खास मौकों पर बना सकते हैं।
#1
शकरकंद की टिक्की
शकरकंद की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए शकरकंद को मैश करें, फिर इसमें नमक, काली मिर्च, धनिया पत्ती और थोड़ा-सा बेसन मिलाकर छोटे-छोटे गोले बना लें।
अब तवे पर थोड़ा तेल गर्म करके इन गोलों को दबाकर गोल आकार दें और सुनहरा होने तक अच्छी तरह सेंक लें। यह टिक्की बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगी।
#2
शकरकंद का हलवा
शकरकंद का हलवा एक मीठा व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले शकरकंद को उबालकर मैश कर लें, फिर एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें मैश किया हुआ शकरकंद डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
अब इसमें दूध, चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। यह हलवा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है।
#3
शकरकंद की चाट
शकरकंद की चाट एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप अपने मेहमानों को परोस सकते हैं। इसके लिए उबले हुए शकरकंद को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसमें पापड़ी, दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, भूना हुआ जीरा पाउडर और नमक मिलाकर अच्छे से मिला लें।
ऊपर से अनार के दाने डालकर सजाएं। यह चाट हर किसी को पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है।
आप इसमें अपनी पसंद के अन्य मसाले भी डाल सकते हैं।
#4
शकरकंद की फ्राइज
शकरकंद की फ्राइज एक पौष्टिक और स्वादिष्ट स्नैक है, जो आलू के फ्राइज का पौष्टिक विकल्प हो सकती हैं। इन्हें बनाने के लिए पहले शकरकंद को लंबे और पतले टुकड़ों में काट लें और उन पर अपनी पसंद के मसाले और कॉर्न फ्लोर की कोटिंग कर दें।
इसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें इन टुकड़ों को डालकर अच्छी तरह तल लें। आपकी फ्राइज तैयार हैं, जिन्हें आप सॉस या किसी भी डिप के साथ खा सकते हैं।
#5
शकरकंद की सब्जी
शकरकंद की सब्जी एक पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप रोजमर्रा में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए शकरकंद को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
अब कढ़ाई में तेल गर्म करके जीरा तड़का लगाएं, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालकर भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें।
अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालकर पकाएं, फिर इसमें शकरकंद के टुकड़े डालकर नमक, हल्दी और मिर्च आदि मसाले मिलाकर पकाएं।