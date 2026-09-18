पतझड़ में शकरकंद से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब

शकरकंद की चाट एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप अपने मेहमानों को परोस सकते हैं। इसके लिए उबले हुए शकरकंद को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसमें पापड़ी, दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, भूना हुआ जीरा पाउडर और नमक मिलाकर अच्छे से मिला लें।

ऊपर से अनार के दाने डालकर सजाएं। यह चाट हर किसी को पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है।

आप इसमें अपनी पसंद के अन्य मसाले भी डाल सकते हैं।