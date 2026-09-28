आइब्रो भरते समय न करें ये गलतियां, लुक हो सकता है खराब
क्या है खबर?
आइब्रो भरना मेकअप का एक जरूरी कदम है, जो आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा सकता है। हालांकि, कई महिलाएं इससे जुड़ी कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उनका लुक खराब हो सकता है। आइब्रो भरते समय ध्यान देना जरूरी है कि वह प्राकृतिक दिखे और आपके चेहरे के साथ मेल खाए। आइए आज ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में जानते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए, ताकि आपकी आइब्रो सही और सुंदर दिखे।
#1
गलत रंग चुनना
आइब्रो के लिए सही रंग चुनना बहुत जरूरी है। अक्सर महिलाएं अपने बालों के रंग से मेल खाने के चक्कर में गलत शेड चुन लेती हैं, जिससे उनका लुक अस्वाभाविक लगता है।
उदाहरण के लिए, अगर आपके बाल काले हैं तो भूरा या हल्का भूरा शेड चुनें, जो आपके चेहरे पर अच्छा लगे और ज्यादा बनावटी भी न लगे। सही रंग चुनने से आपकी आइब्रो प्राकृतिक दिखेगी और आपका चेहरा भी निखरेगा।
#2
ज्यादा गहरी पेंसिल लगाना
कई महिलाएं अपनी आइब्रो को ज्यादा गहरा बनाने के चक्कर में पेंसिल का ज्यादा इस्तेमाल कर लेती हैं, जिससे उनकी आइब्रो बहुत ही बनावटी लगती हैं।
इससे बचने के लिए हमेशा हल्के हाथों से पेंसिल लगाएं और धीरे-धीरे इसे फैलाएं, ताकि यह प्राकृतिक लगे। अगर आपको ज्यादा गहरा प्रभाव चाहिए तो पहले हल्की पेंसिल लगाएं, फिर ऊपर से पाउडर का इस्तेमाल करें।
इससे आपकी आइब्रो न केवल सुंदर दिखेंगी, बल्कि प्राकृतिक भी लगेंगी।
#3
गलत आकार बनाना
आइब्रो का सही आकार चुनना बहुत जरूरी है। कई बार महिलाएं अपने चेहरे के आकार को ध्यान में रखे बिना ही अपनी आइब्रो का आकार बना लेती हैं, जिससे उनका चेहरा अस्वाभाविक लगता है।
उदाहरण के लिए, अगर आपका चेहरा गोल है तो थोड़ी तीखी आकार वाली आइब्रो बेहतर रहेंगी, वहीं अगर आपका चेहरा लंबा है तो सीधी आकार वाली आइब्रो ज्यादा अच्छी लगेंगी।
सही आकार चुनने से आपका चेहरा निखरेगा और आपका लुक भी बेहतर होगा।
#4
सफाई का ध्यान न रखना
आइब्रो भरते समय सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार महिलाएं अपनी आइब्रो के आस-पास सफाई नहीं रखतीं, जिससे उनका लुक खराब लगता है।
इसलिए, हमेशा अपनी आइब्रो के आस-पास की त्वचा को साफ रखें और अगर कोई अतिरिक्त बाल हों तो उन्हें हटा दें। इसके अलावा आइब्रो के आस-पास की त्वचा को भी हल्का-सा साफ करें, ताकि वहां की गंदगी हट जाए और आपकी आइब्रो सुंदर दिखें।
#5
अधिक उत्पादों का इस्तेमाल करना
आइब्रो भरते समय अधिक उत्पादों का इस्तेमाल करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। कई महिलाएं अपनी आइब्रो को ज्यादा भरने के लिए कई तरह के उत्पादों का इस्तेमाल कर लेती हैं, जिससे उनका लुक बहुत ही बनावटी लगता है।
इससे बचने के लिए हमेशा कम मात्रा में ही उत्पादों का उपयोग करें और धीरे-धीरे इसे फैलाएं, ताकि यह प्राकृतिक लगे। सही मात्रा में उत्पादों का उपयोग आपकी आइब्रो को सुंदर और प्राकृतिक दिखाएगा।