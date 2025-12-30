आंखों को आकर्षक बनाने के लिए आजमाएं ये 5 मेकअप ट्रिक्स

आंखें चेहरे की सबसे अहम विशेषताओं में से एक हैं और इन्हें सही ढंग से सजाने के लिए मेकअप भी अहम भूमिका निभाता है। हालांकि, अगर आप मेकअप में नई हैं तो आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आंखों को कैसे सजाया जाए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप अपनी आंखों को आसानी से आकर्षक बना सकती हैं।

#1 आंखों की क्रीम का करें इस्तेमाल अगर आप अपनी आंखों को सही ढंग से सजाना चाहती हैं तो सबसे पहले आंखों की क्रीम का उपयोग करें। यह आंखों के आसपास की त्वचा को नमी देती है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करती है। इसके लिए सबसे पहले अपनी उंगलियों से हल्के हाथों से क्रीम को आंखों के नीचे और ऊपर लगाएं। इससे आपकी आंखें ताजगी भरी और चमकीली दिखेंगी, जिससे आपका पूरा लुक निखर उठेगा।

#2 आईलाइनर लगाना सीखें आईलाइनर आपकी आंखों को गहरा और निखारता है। अगर आप आईलाइनर लगाने में नई हैं तो पेंसिल आईलाइनर का उपयोग करें क्योंकि इसे लगाना आसान होता है। सबसे पहले आंखों की पलक पर हल्के हाथ से लाइन बनाएं, फिर उसे धीरे-धीरे फैलाएं ताकि एक समान दिखे। ध्यान रखें कि लाइन पतली हो ताकि आपकी आंखें बड़ी और खूबसूरत दिखें। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा धुंधला कर सकती हैं ताकि लुक और भी प्राकृतिक लगे।

#3 मस्कारा लगाना न भूलें मस्कारा आपकी पलकें लंबी और घनी दिखाने में मदद करता है। इसे लगाने के लिए सबसे पहले मस्कारा ब्रश को जड़ से लेकर सिरे तक हल्के हाथों से घुमाते हुए लगाएं। इससे आपकी पलकें घनी और लंबी दिखेंगी। अगर आप चाहें तो दूसरी परत भी लगा सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा भारी न दिखे। इसके बाद नीचे की पलक पर भी हल्के हाथों से मस्कारा लगाएं ताकि आपका लुक पूरा और संतुलित लगे।

#4 आईशैडो का सही चयन करें आईशैडो आपकी आंखों को गहराई और आयाम देता है। शुरुआत करने वालों के लिए हल्के रंग जैसे बेज या भूरे सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये हर त्वचा के रंग पर अच्छे लगते हैं और इसे मिलाना भी आसान होता है। आईशैडो को आंखों की पलक पर हल्के हाथों से लगाएं और इसे अच्छे से मिलाएं ताकि कोई सख्त रेखा न दिखे। इससे आपकी आंखें प्राकृतिक रूप से निखरेंगी और आपका लुक संतुलित रहेगा।