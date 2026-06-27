बारिश के मौसम में बढ़ जाता है कंजक्टिवाइटस का खतरा, इन तरीकों से करें अपना बचाव

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आंखों को साफ रखें

बारिश के दौरान आंखों को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदगी और बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बन सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोने के बाद ही आंखों को छुएं। इसके अलावा नियमित रूप से अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं, ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी या बैक्टीरिया का प्रभाव कम हो सके। इससे आप संक्रमण के खतरे से बच सकते हैं और अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं।