बारिश के मौसम में बढ़ जाता है कंजक्टिवाइटस का खतरा, इन तरीकों से करें अपना बचाव

बारिश के मौसम में बढ़ जाता है कंजक्टिवाइटस का खतरा, इन तरीकों से करें अपना बचाव
क्या है खबर?
बारिश का मौसम आंखों के संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है, जिसे कंजक्टिवाइटस कहते हैं। यह संक्रमण आंखों में सूजन, लालिमा और जलन का कारण बनता है। मानसून में बढ़ती नमी और बैक्टीरिया का स्तर इस संक्रमण के फैलने का मुख्य कारण हो सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे सरल सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बारिश के मौसम में भी इस संक्रमण से बच सकते हैं।
#1
आंखों को साफ रखें
बारिश के दौरान आंखों को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदगी और बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बन सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोने के बाद ही आंखों को छुएं। इसके अलावा नियमित रूप से अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं, ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी या बैक्टीरिया का प्रभाव कम हो सके। इससे आप संक्रमण के खतरे से बच सकते हैं और अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं।
#2
तौलिया साझा करने से बचें
संक्रमण के बैक्टीरिया आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, इसलिए कभी भी अपना तौलिया किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा न करें। खासकर अगर किसी को पहले से ही संक्रमण हो रखा हो तो उसका तौलिया और रुमाल आदि साझा करने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा अपने तौलिये को हमेशा साफ और सूखा रखें और उसे किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़ों के पास न रखें।
#3
आंखों को छूने से बचें
बारिश के मौसम में आंखों को बार-बार छूने से बचें, क्योंकि आपके हाथों में मौजूद गंदगी और बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बन सकते हैं। अगर आपको आंखों में खुजली या जलन महसूस हो तो पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं, फिर किसी साफ और सूखे कपड़े से अपनी आंखों को हल्के हाथों से पोंछें। इसके अलावा आंखों को बार-बार न रगड़ें, क्योंकि इससे समस्या बढ़ सकती है और आखें लाल हो सकती हैं।
#4
आंखों को सुरक्षित रखें
बारिश के दौरान बाहर निकलते समय हमेशा चश्मा पहनें, ताकि आपकी आंखें सीधे पानी और गंदगी से सुरक्षित रहें। खासकर अगर आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हों तो चश्मा पहनना और भी जरूरी है, क्योंकि वहां बैक्टीरिया अधिक होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी गीली जगह पर काम करते हैं तो अपने काम के दौरान भी चश्मा पहनें, ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें और संक्रमण का खतरा कम हो।
#5
समय-समय पर डॉक्टर से जांच करवाएं
अगर आपको अपनी आंखों में लगातार जलन या लालिमा महसूस हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज कराने से समस्या बढ़ने से बच सकती है और आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सही तरीके से सेवन करें और उनकी सभी सलाहों का पालन करें। इस तरह आप बारिश के मौसम में संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं।