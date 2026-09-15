क्रूज पर सैर करने जा रहे हैं? इन चीजों को करना चाहिए पैक, यात्रा होगी आरामदायक

अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी, सिरदर्द या अन्य समस्या रहती है तो अपनी नियमित दवाइयां साथ रखें। इसके अलावा एक साधारण प्राथमिक चिकित्सा किट भी रखें, जिसमें पट्टी, एंटीसेप्टिक क्रीम और दर्द निवारक दवाइयां शामिल हों।

अगर आप समुद्री बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपने साथ उल्टी रोकने की दवा भी रखें। इसके अलावा अपने साथ कुछ प्राथमिक उपचार सामग्रियां भी रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप तुरंत मदद ले सकें और यात्रा का आनंद ले सकें।