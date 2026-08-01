बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बढ़ेगी उनकी ताकत

विटामिन-D कैल्शियम को शरीर द्वारा बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। इसके लिए बच्चों को सुबह की धूप में कुछ मिनट बैठाना चाहिए, ताकि उनका शरीर खुद ही विटामिन-D बना सके।

इसके अलावा दूध जैसे खाद्य पदार्थ भी विटामिन-D के अच्छे स्रोत हैं। इनसे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं और उनका समग्र स्वास्थ्य भी बेहतर होता है।

धूप में घूमने से न केवल विटामिन-D मिलता है, बल्कि यह मन को भी शांत रखता है।