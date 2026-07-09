आंखों की देखभाल के लिए 5 जरूरी चीजें, इनका इस्तेमाल है लाभदायक
क्या है खबर?
आंखें हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा हैं। इनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी आंखों की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। सही खान-पान और कुछ जरूरी चीजों का इस्तेमाल करके हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि आंखों की देखभाल के लिए क्या-क्या जरूरी है और इनका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है।
#1
पानी का सेवन बढ़ाएं
आंखों की सेहत के लिए पानी का सेवन बहुत जरूरी है। पानी पीना न केवल शरीर को तरोताजा रखता है बल्कि आंखों को भी नमी प्रदान करता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा ताजे फलों का रस और सूप भी पी सकते हैं। इससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी और उनमें सूखापन नहीं आएगा। पानी का सेवन आंखों की रोशनी को बेहतर बनाता है और जलन की समस्या भी कम होती है।
#2
विटामिन का सेवन करें
विटामिन-A आंखों के लिए एक अहम पोषक तत्व है। यह रात को ठीक से देखने में मदद करता है और आंखों की रोशनी को बेहतर बनाता है। गाजर, पालक, शकरकंद और अंडे जैसे खाद्य पदार्थों में यह विटामिन पाया जाता है। इनका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें। इसके अलावा फलों और सब्जियों का सेवन भी आपकी आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
#3
धूप में चश्मा पहनें
धूप में बाहर निकलते समय चश्मा पहनना बहुत जरूरी है। यह आपकी आंखों को हानिकारक किरणों से बचाता है, जो लंबे समय तक देखने पर मोतियाबिंद जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले चश्मा खरीदें, जो 100 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करते हों। इससे आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी और आपको धूप में भी आरामदायक महसूस होगा। चश्मा पहनने से आपकी आंखों की रोशनी भी बेहतर होती है और जलन की समस्या भी कम होती है।
#4
स्क्रीन समय कम करें
मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा देर तक देखने से आंखें थक जाती हैं और उनमें जलन हो सकती है। इसलिए हर 20 मिनट बाद स्क्रीन से दूर जाकर 20 सेकंड तक किसी दूर वस्तु को देखें। इसे 20-20-20 नियम कहते हैं। इससे आपकी आंखें आराम करेंगी और थकान कम होगी। इसके अलावा स्क्रीन देखते समय ब्रेक लेना भी जरूरी है ताकि आंखों को आराम मिल सके और वे स्वस्थ रहें।
#5
सोते समय आंखों को ढककर रखें
सोते समय आंखों को ढककर रखना बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपकी पलकें खुली नहीं रहतीं और नमी बनी रहती है। आप सोते समय आंखों पर मास्क या कपड़ा रख सकते हैं। इससे आपकी आंखें तरोताजा महसूस करेंगी और सुबह उठने पर आपकी नजरें साफ रहेंगी। इन सरल लेकिन असरदार तरीकों को अपनाकर आप अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।