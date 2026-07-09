आंखों की देखभाल के लिए 5 जरूरी चीजें, इनका इस्तेमाल है लाभदायक

#1

पानी का सेवन बढ़ाएं

आंखों की सेहत के लिए पानी का सेवन बहुत जरूरी है। पानी पीना न केवल शरीर को तरोताजा रखता है बल्कि आंखों को भी नमी प्रदान करता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा ताजे फलों का रस और सूप भी पी सकते हैं। इससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी और उनमें सूखापन नहीं आएगा। पानी का सेवन आंखों की रोशनी को बेहतर बनाता है और जलन की समस्या भी कम होती है।