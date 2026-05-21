नवजात शिशु के लिए बेहद जरूरी हैं ये 5 उत्पाद, खरीदना न भूलें

नवजात शिशु के जन्म के बाद माता-पिता के लिए कई चीजें खरीदने की जरूरत होती है। इनमें से कुछ चीजें तो सामान्य होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं, जिनका चयन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस लेख में हम आपको 5 जरूरी उत्पादों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हर नवजात के लिए आवश्यक हैं और इनके बिना काम चलाना मुश्किल हो सकता है।

#1 नैपी नैपी एक जरूरी चीज है, जो आपके नवजात शिशु की साफ-सफाई में मदद करती है। नैपी का चयन करते समय उनके आकार, पानी सोखने की क्षमता और त्वचा के अनुकूलता पर ध्यान दें। अच्छे नैपी वो होते हैं, जो बच्चे की त्वचा को सूखा रखते हैं और आसानी से बदल सकते हैं। ध्यान रखें कि नैपी में कोई हानिकारक रसायन न हो और वे सूती या प्राकृतिक सामग्री से बने हों।

#2 बेबी वाइप्स बेबी वाइप्स का उपयोग करके आप आसानी से अपने नवजात शिशु की सफाई कर सकते हैं। ये वाइप्स बिना किसी हानिकारक रसायनों के बने होते हैं और बच्चे की त्वचा को मुलायम रखते हैं। बेबी वाइप्स का चयन करते समय उनकी नमी, खुशबू और त्वचा की संवेदनशीलता का ध्यान रखें ताकि आपके बच्चे की त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे। इनका उपयोग घर के बाहर या जब भी आपको बच्चे की सफाई करनी हो किया जा सकता है।

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#3 बेबी तेल बेबी तेल आपके नवजात शिशु की त्वचा को मुलायम और नम रखता है। यह खासतौर पर नहाने के बाद उपयोगी होता है जब बच्चे की त्वचा सूखी लगती है। बेबी तेल का उपयोग करने से बच्चे की त्वचा को पोषण मिलता है और वह चमकदार दिखती है। ध्यान रखें कि बेबी तेल में कोई हानिकारक चीज न हो और यह त्वचा के अनुकूल हो ताकि आपके बच्चे की त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे।

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#4 बेबी शैंपू बेबी शैंपू आपके नवजात शिशु के बालों की सफाई के लिए जरूरी होता है। यह विशेष रूप से हल्का होता है ताकि बच्चे की आंखों में जलन न हो। बेबी शैंपू का उपयोग करने से बाल साफ रहते हैं और उनमें कोई कठोर रसायन नहीं होता। ध्यान रखें कि बेबी शैंपू में हानिकारक चीजें न हों ताकि बच्चे की त्वचा और बालों को कोई नुकसान न पहुंचे। इस तरह के शैंपू का चयन करते समय उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दें।