मानसून के दौरान इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, परिवार का स्वास्थ्य रहेगा बेहतर

मानसून के दौरान संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ सावधानियों को अपनाकर आप और आपका परिवार इनसे सुरक्षित रह सकते हैं। इस मौसम में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से बढ़ते हैं, जिससे बुखार, डेंगू, मलेरिया और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून में स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं।

#1 खाने-पीने का रखें खास ख्याल मानसून के दौरान खाने-पीने का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ताजे और साफ पानी का सेवन करें और कच्चे फल-सब्जियों को खाने से बचें। इसके बजाय पके और उबले हुए फल-सब्जियों का सेवन करें। इसके अतिरिक्त घर का बना खाना ही खाएं और ज्यादा तेल-मसाले वाले खाने से दूर रहें। इससे आपका पेट भी ठीक रहेगा और आप बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। साफ-सफाई का ध्यान रखें और पानी को उबालकर पिएं।

#2 हाथ धोना है जरूरी हाथ धोना सबसे अहम कदम है, जिससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। खाने से पहले, बाथरूम के बाद और बाहर से लौटने पर अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल-बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करें। इस आदत से आप बैक्टीरिया और वायरस के संपर्क में आने से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। नियमित रूप से हाथ धोने से संक्रमण का खतरा कम होता है।

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#3 बारिश के बाद कीचड़ से रहें दूर बारिश के बाद कीचड़ में कई बैक्टीरिया होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये हमारी त्वचा और सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसलिए बारिश के बाद कीचड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहें या फिर अगर आप वहां जाएं तो रबर के जूते पहनें। इसके अतिरिक्त बारिश के दौरान घर के बाहर जाने से बचें और किसी कारणवश जाना पड़े तो रेनकोट पहनें। साथ ही घर लौटने के तुरंत बाद नहा लें।

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#4 मच्छरों से बचें मानसून में मच्छर, मलेरिया और डेंगू के कीड़े पनपते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए अपने आसपास की सफाई रखें और घर के दरवाजे-खिड़की बंद रखें ताकि मच्छर अंदर न आएं। इसके अतिरिक्त घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें और समय-समय पर कीटनाशकों का छिड़काव करवाएं। इसके साथ ही समय-समय पर अपने आसपास के क्षेत्र की जांच करवाएं कि वहां पानी न भरा हो।