अपने कुत्ते के दांतों की देखभाल के लिए अपनाएं ये तरीके, स्वास्थ्य रहेगा अच्छा

कुत्ते के दांतों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। यह न केवल उनके मुंह के स्वास्थ्य के लिए अहम है, बल्कि उनके पूरे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। नियमित रूप से ब्रश करना, सही खान-पान का ध्यान रखना और समय-समय पर डॉक्टर के पास लेकर जाना जैसे कई तरीके हैं, जिनसे आप अपने कुत्ते की दांतों की देखभाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कुत्ते की दांतों की देखभाल कैसे की जा सकती है।

#1 सही टूथपेस्ट का करें इस्तेमाल कुत्ते के दांतों की देखभाल करने के लिए सबसे पहले उनके दांतों को साफ रखें। यह आदत उनके जीवन के पहले कुछ महीनों में ही शुरू करें ताकि वे इसे आसानी से स्वीकार कर सकें। कुत्ते के लिए खासतौर पर तैयार किए गए टूथपेस्ट और ब्रश का उपयोग करें। कभी भी मानव टूथपेस्ट का उपयोग न करें क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो कुत्तों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

#2 नियमित रूप से टूथब्रश करें कुत्ते के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से टूथब्रश कराना जरूरी है। कोशिश करें कि आप हर दिन या कम से कम हफ्ते में दो बार उनके दांतों को साफ करें। इससे गंदगी और टार्टर जमा नहीं होने पाएंगे और उनकी सांस भी ताजा रहेगी। इसके अलावा ब्रश करने से मसूड़े भी मजबूत होते हैं और दांतों में दर्द की संभावना कम होती है। नियमित ब्रशिंग से आपके कुत्ते का मुंह स्वस्थ रहेगा।

#3 सही खान-पान का ध्यान रखें कुत्ते की डाइट भी उनके दांतों की सेहत पर असर डालती है। उन्हें ऐसे खाद्य पदार्थ दें, जो उनके दांतों की सफाई करने में मदद करें, जैसे कि कच्ची गाजर या सेब। इसके अलावा कुछ खास तरह के खाने के टुकड़े भी होते हैं, जो दांतों की सफाई में मदद करते हैं। इनका उपयोग करके आप अपने कुत्ते के दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं और उन्हें मजबूत बना सकते हैं।