सर्दियों में बिस्तर को ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 असरदार तरीके

बिस्तर की चादर को नियमित रूप से धोना बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक बार चादर को धोकर साफ कर लें।

गर्म पानी का इस्तेमाल करें और हल्का साबुन मिलाएं ताकि गंदगी और पसीना अच्छे से निकल जाए। इससे न केवल आपकी चादर ताजा रहेगी बल्कि जीवाणु और एलर्जी के कारण होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा।

ध्यान रखें कि चादर को सुखाते समय धूप का इस्तेमाल करें ताकि वह पूरी तरह से सूख जाए।