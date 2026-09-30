सर्दियों में बिस्तर को ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 असरदार तरीके
क्या है खबर?
सर्दियों में बिस्तर पर ज्यादा समय बिताया जाता है, इसलिए यह जरूरी है कि आपका बिस्तर ताजा और आरामदायक हो। कई लोग इस बात से अनजान होते हैं कि बिस्तर पर सोने से पहले और बाद में क्या-क्या करना चाहिए ताकि वह ताजा रहे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बिस्तर को ताजा बनाए रख सकते हैं और अच्छी नींद ले सकते हैं।
#1
बिस्तर की चादर को धोएं
बिस्तर की चादर को नियमित रूप से धोना बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक बार चादर को धोकर साफ कर लें।
गर्म पानी का इस्तेमाल करें और हल्का साबुन मिलाएं ताकि गंदगी और पसीना अच्छे से निकल जाए। इससे न केवल आपकी चादर ताजा रहेगी बल्कि जीवाणु और एलर्जी के कारण होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा।
ध्यान रखें कि चादर को सुखाते समय धूप का इस्तेमाल करें ताकि वह पूरी तरह से सूख जाए।
#2
तकिये और कंबल की सफाई
तकिये और कंबल भी आपके बिस्तर का अहम हिस्सा होते हैं, जिनकी सफाई समय-समय पर जरूरी है। तकिये को हर 6 महीने बाद और कंबल को हर 3 महीने में धोना चाहिए।
हल्का साबुन मिलाकर गर्म पानी में धोएं और धूप में सुखाएं ताकि वे ताजा और कीटाणुमुक्त रहें।
इसके अलावा आप चाहें तो कंबल को धोते समय उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिला सकते हैं, जिससे उसकी गंध दूर हो जाएगी।
#3
ताजगी के लिए खुशबू का छिड़काव
बिस्तर पर सोने से पहले खुशबू का छिड़काव करना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। यह आपके बिस्तर को ताजगी भरी खुशबू देगा और आपको बेहतर नींद दिलाएगा।
आप किसी भी खुशबू का चयन कर सकते हैं, जो आपकी पसंद हो।
इसके अलावा आप चाहें तो प्राकृतिक खुशबू के लिए लैवेंडर या पुदीने जैसे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके बिस्तर को ताजा बनाए रखेंगे।
#4
धूप दिखाएं
हर हफ्ते कम से कम एक बार अपने गद्दे को धूप दिखाना जरूरी है। इससे न केवल गद्दा ताजा रहेगा बल्कि उसमें मौजूद नमी भी दूर हो जाएगी, जो फंगस और बैक्टीरिया के लिए अनुकूल होती है।
गद्दे को धूप दिखाने से उसकी उम्र भी बढ़ती है और वह लंबे समय तक नया जैसा दिखता रहता है।
इसके अलावा इससे गद्दे में हवा भी चलती रहती है, जिससे वह ताजा बना रहता है।
#5
सही तरीके से रखें
अगर आप गर्मियों में अपने सर्दियों वाले बिस्तर को अलग रखते हैं तो ध्यान रखें कि उसे सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है ताकि वह खराब न हो।
इसके लिए पहले बिस्तर को अच्छे से धोकर सूखा लें फिर प्लास्टिक थैलों की बजाय सूती थैलों या डिब्बों में रखें ताकि हवा आसानी से गुजर सके और नमी भी दूर हो सके।
इस तरह आपका बिस्तर हमेशा ताजा रहेगा।