घर के लिए 5 प्रभावी मच्छर रोधी उपाय, जानिए इनका इस्तेमाल
क्या है खबर?
मच्छर न केवल रात की नींद हराम कर देते हैं, बल्कि कई बीमारियों का कारण भी बनते हैं। बाजार में कई मच्छर रोधी उत्पाद मिलते हैं, लेकिन उनमें मौजूद रसायन सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घर पर बने मच्छर रोधी उपायों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके मच्छरों से बचाव कर सकते हैं।
#1
नीम के तेल का उपयोग करें
नीम का तेल मच्छरों को दूर रखने में बहुत असरदार है। इसे बनाने के लिए नीम के पत्तों को पानी में उबालें और फिर इस मिश्रण को छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें।
इस स्प्रे को अपने घर के कोनों, दरवाजों और खिड़कियों पर छिड़कें। यह न केवल मच्छरों को दूर रखता है, बल्कि आपके घर को भी ताजगी भरा बनाता है।
इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर अच्छा परिणाम मिलता है।
#2
लैवेंडर तेल का छिड़काव करें
लैवेंडर तेल की खुशबू मच्छरों को पसंद नहीं होती। एक कप गुनगुने पानी में 10-15 बूंदें लैवेंडर तेल मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और इसे अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़कें, खासकर उन जगहों पर जहां आप बैठते या सोते हैं।
यह न केवल मच्छरों को दूर रखता है, बल्कि आपके घर को महकदार भी बनाता है। इस उपाय का नियमित उपयोग आपके घर को सुरक्षित और ताजगी भरा महसूस कराता है।
#3
नींबू और निबोली का मिश्रण बनाएं
नींबू और निबोली का मिश्रण भी मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकता है।
इसके लिए नींबू के रस और निबोली के पेस्ट को मिलाकर एक घोल बनाएं। इस घोल को कपड़े या रुई पर लगाकर अपने घर के कोनों, दरवाजों और खिड़कियों पर रखें।
यह न केवल मच्छरों को दूर रखता है, बल्कि आपके घर को ताजगी भरा बनाता है। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर अच्छा परिणाम मिलता है।
#4
तुलसी की पत्तियां रखें
तुलसी की पत्तियां भी मच्छरों को दूर रखने में मदद करती हैं। आप अपने घर के दरवाजे या खिड़कियों पर तुलसी की कुछ ताजगी भरी पत्तियां रखें, जिससे मच्छर अंदर न आएं।
इसके अलावा आप तुलसी की पत्तियों का पेस्ट बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेस्ट को कपड़े या रुई पर लगाकर अपने घर के कोनों, दरवाजों और खिड़कियों पर रखें। इससे भी मच्छर दूर रहते हैं।
#5
कपूर का धुआं करें
कपूर का धुआं भी मच्छरों को दूर रखने में असरदार है। कपूर की टिकिया को जलाकर उसके धुएं से अपने कमरे में कुछ मिनट तक घूमाएं। यह न केवल मच्छरों को दूर करता है, बल्कि आपके घर को ताजगी भरा भी बनाता है।
इन सभी उपायों का नियमित उपयोग आपके घर को सुरक्षित और ताजगी भरा महसूस कराता है। इन आसान और प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपने घर को मच्छरों से सुरक्षित रख सकते हैं।