घर के लिए प्रभावी मच्छर रोधी उपाय

घर के लिए 5 प्रभावी मच्छर रोधी उपाय, जानिए इनका इस्तेमाल

लेखन अंजली 06:18 pm Aug 04, 202606:18 pm

क्या है खबर?

मच्छर न केवल रात की नींद हराम कर देते हैं, बल्कि कई बीमारियों का कारण भी बनते हैं। बाजार में कई मच्छर रोधी उत्पाद मिलते हैं, लेकिन उनमें मौजूद रसायन सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घर पर बने मच्छर रोधी उपायों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके मच्छरों से बचाव कर सकते हैं।