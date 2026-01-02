तस्वीरों की एडिटिंग से जुड़ी ये गलतियां कर सकती हैं तस्वीरों को खराब, इनसे बचें

तस्वीरें हमारे जीवन के खास पलों को कैद करने का एक बेहतरीन तरीका हैं। लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे हमारी तस्वीरों का प्रभाव कम हो जाता है। इस लेख में हम उन पांच आम गलतियों के बारे में जानेंगे, जो अक्सर लोग करते हैं और इनसे कैसे बचना चाहिए ताकि आपकी तस्वीरें और भी बेहतर दिखें और उनका असर ज्यादा हो।

#1 ज्यादा एडिटिंग करना तस्वीरों को ज्यादा संपादित करना एक आम गलती है। जब हम फोटो में बदलाव करते हैं तो कभी-कभी हमें लगता है कि अगर थोड़ा और कर लिया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा करने से तस्वीरें बनावटी दिखने लगती हैं। इसलिए हमेशा सीमित एडिटिंग करें और फोटो में बदलाव करते समय सावधानी बरतें ताकि आपकी तस्वीरें प्राकृतिक और सुंदर दिखें।

#2 रंगों का संतुलन बिगाड़ना रंगों का संतुलन बिगाड़ना भी एक बड़ी गलती होती है। जब हम तस्वीरों में रंगों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो कभी-कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितनी ज्यादा चमक बढ़ा दी या विपरीतता कम कर दी। इससे तस्वीरें बहुत ही अजीब सी लगने लगती हैं। इसलिए हमेशा रंग सुधारते समय थोड़ी सावधानी बरतें ताकि आपकी तस्वीरें प्राकृतिक और आकर्षक दिखें।

#3 चमक और विपरीतता को गलत सेट करना चमक और विपरीतता को सही तरीके से सेट न करने पर तस्वीरें बहुत ही उज्ज्वल या बहुत ही धुंधली लगने लगती हैं। इससे तस्वीरों की गुणवत्ता खराब हो जाती है और वे बनावटी सी दिखने लगती हैं। इसलिए हमेशा चमक और विपरीतता को संतुलित रखें ताकि आपकी तस्वीरें प्राकृतिक और आकर्षक दिखें। इसके लिए आप फोटो में बदलाव करते समय सावधानी बरतें।

#4 ज्यादा फिल्टर लगाना फोटो में कई तरह के फिल्टर होते हैं, जो हमारी तस्वीरों को खास लुक देते हैं, लेकिन अगर हम हर फोटो पर अलग-अलग फिल्टर लगा देते हैं तो वह बहुत ही बनावटी लगने लगती हैं। इसलिए हमेशा सोच-समझकर ही किसी भी प्रकार का फिल्टर इस्तेमाल करें ताकि आपकी तस्वीरें प्राकृतिक और आकर्षक दिखें। बेहतर होगा कि आप कुछ खास तस्वीरों पर ही फिल्टर लगाएं और बाकी तस्वीरों को प्राकृतिक ही रहने दें।