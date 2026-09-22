मौसमी फलों को पेय में इस्तेमाल करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
हर मौसम में कई तरह के फल आते हैं, जिनमें तरबूज, खरबूज, लीची, आड़ू और अमरूद आदि शामिल हैं। इन फलों में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकती है। इसके अलावा इनमें कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिनसे आप मौसमी फलों को अपने रोजमर्रा के पेय का हिस्सा बना सकते हैं।
#1
तरबूज और पुदीने का पेय
तरबूज और पुदीने का पेय बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज के टुकड़े काट लें और उन्हें मिक्सी में पीस लें।
इसके बाद इस पेस्ट को छानकर इसका रस निकाल लें, फिर एक गिलास में इस रस को ठंडे पानी के साथ मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस और पुदीने की पत्तियां डालें।
अंत में इसमें थोड़ा-सा शहद मिलाकर इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें।
#2
खरबूज और नींबू का पेय
खरबूज और नींबू का पेय बनाने के लिए सबसे पहले खरबूज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और मिक्सी में पीस लें।
इसके बाद इस पेस्ट को छानकर इसका रस निकाल लें, फिर एक गिलास में इस रस को ठंडे पानी के साथ मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस डालें और अंत में इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें।
यह पेय गर्मियों में पीने के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है।
#3
लीची का शरबत
लीची का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले लीची को छीलकर उसके बीज निकाल लें।
इसके बाद एक पैन में चीनी और पानी उबालकर एक गाढ़ा घोल बना लें, फिर इसमें लीची का गूदा मिलाएं और मिश्रण को ठंडा होने दें। अब इस मिश्रण को ठंडे पानी के साथ मिलाकर गिलास में डालें।
अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह शरबत न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#4
आड़ू और नारियल पानी का पेय
आड़ू और नारियल पानी का पेय बनाने के लिए सबसे पहले आड़ू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और मिक्सी में पीस लें।
इसके बाद इस पेस्ट को छानकर इसका रस निकाल लें, फिर एक गिलास में इस रस को ठंडे नारियल पानी के साथ मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-सा शहद मिलाएं और अंत में इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें।
यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।
#5
अमरूद और अदरक का पेय
अमरूद और अदरक का पेय बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और मिक्सी में पीस लें।
इसके बाद इस पेस्ट को छानकर इसका रस निकाल लें, फिर एक गिलास में इस रस को ठंडे पानी के साथ मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-सा अदरक का रस और शहद मिलाएं। अंत में इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें।
यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।