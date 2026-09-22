मौसमी फलों का पेय में ऐसे करें इस्तेमाल

मौसमी फलों को पेय में इस्तेमाल करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

लेखन अंजली 05:25 pm Sep 22, 202605:25 pm

क्या है खबर?

हर मौसम में कई तरह के फल आते हैं, जिनमें तरबूज, खरबूज, लीची, आड़ू और अमरूद आदि शामिल हैं। इन फलों में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकती है। इसके अलावा इनमें कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिनसे आप मौसमी फलों को अपने रोजमर्रा के पेय का हिस्सा बना सकते हैं।