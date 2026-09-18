संतरे, नींबू और चकोतरे के छिलके फेंक देते हैं? इन 5 तरीकों से करें इनका इस्तेमाल

संतरे, नींबू और चकोतरे के छिलके में मौजूद तत्व प्राकृतिक हवा को ताजगी देने वाले के रूप में काम कर सकते हैं। इन छिलकों को धूप में सुखाकर किसी बोतल में रखें और जब भी आवश्यकता हो, इनसे घर में ताजगी फैलाएं या किसी कमरे में रखें।

इससे आपका घर महक उठेगा और एक सुखद अनुभव मिलेगा। यह तरीका न केवल सस्ता है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है, जिससे आप अपने घर को स्वच्छ और खुशबूदार बना सकते हैं।