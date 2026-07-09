लकड़ी की टेबल से पानी के दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
लकड़ी की टेबल्स हमारे घरों की शोभा बढ़ाती हैं, लेकिन उन पर पानी के दाग लगना एक आम समस्या है। ये दाग देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हें हटाना आसान नहीं होता। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और असरदार उपाय देंगे, जिनकी मदद से आप इन दागों को आसानी से हटा सकते हैं और अपनी लकड़ी की टेबल को नया जैसा बना सकते हैं।
#1
जैतून के तेल और नमक का मिश्रण लगाएं
जैतून का तेल और नमक का मिश्रण लकड़ी की टेबल से पानी के दाग हटाने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। इसके लिए एक कपड़े पर थोड़ा सा जैतून का तेल डालें और उसे दाग वाले हिस्से पर हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद थोड़ी मात्रा में नमक डालकर फिर से रगड़ें। इससे दाग धीरे-धीरे गायब हो जाएगा और टेबल की चमक भी बनी रहेगी।
#2
सिरका और पानी का घोल बनाएं
सिरका और पानी का घोल भी इस काम में मदद कर सकता है। इसके लिए एक भाग सिरके को तीन भाग पानी में मिलाएं और इसे छिड़कने वाली बोतल में भर लें। अब इस घोल को दाग वाली जगह पर छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें, फिर एक साफ कपड़े से पोंछ लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और लकड़ी की टेबल की चमक भी बनी रहेगी।
#3
बेकिंग सोडा का उपयोग करें
बेकिंग सोडा एक ऐसा तत्व है, जो कई घरेलू कामों में इस्तेमाल होता है। पानी के दाग हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे दाग वाली जगह पर लगाएं। कुछ मिनट बाद इसे हल्के हाथों से रगड़ें और साफ कपड़े से पोंछ लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और टेबल की चमक भी बनी रहेगी।
#4
नींबू का रस लगाएं
नींबू का रस प्राकृतिक रूप से सफाई करने वाला होता है, इसलिए इसे भी इस काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कपड़े पर थोड़ा सा नींबू का रस डालें और उसे दाग वाली जगह पर रगड़ें, फिर साफ कपड़े से पोंछ लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और लकड़ी की टेबल की चमक भी बनी रहेगी। नींबू का रस न केवल दाग हटाता है बल्कि लकड़ी की ताजगी भी बनाए रखता है।
#5
लकड़ी की पॉलिश या वैक्स का इस्तेमाल करें
लकड़ी की टेबल को नया जैसा बनाने के लिए लकड़ी की पॉलिश या वैक्स का इस्तेमाल करना भी अच्छा तरीका हो सकता है। इन उत्पादों में मौजूद तत्व न केवल दाग हटाते हैं बल्कि लकड़ी की चमक भी बढ़ाते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी लकड़ी की टेबल को आसानी से साफ-सुथरा रख सकते हैं। इन सुझावों का पालन करके आप अपने घर की सजावट को बरकरार रख सकते हैं।