लकड़ी की टेबल से पानी के दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

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नींबू का रस लगाएं

नींबू का रस प्राकृतिक रूप से सफाई करने वाला होता है, इसलिए इसे भी इस काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कपड़े पर थोड़ा सा नींबू का रस डालें और उसे दाग वाली जगह पर रगड़ें, फिर साफ कपड़े से पोंछ लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और लकड़ी की टेबल की चमक भी बनी रहेगी। नींबू का रस न केवल दाग हटाता है बल्कि लकड़ी की ताजगी भी बनाए रखता है।