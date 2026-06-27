घर पर कंपोस्ट बनाने के तरीके

घर पर कंपोस्ट बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके, हरा-भरा हो जाएगा बगीचा

लेखन सयाली 12:13 pm Jun 27, 202612:13 pm

क्या है खबर?

कंपोस्ट एक प्राकृतिक खाद है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने में मदद करती है। हम आपको घर पर कंपोस्ट बनाने के सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने कचरे का सही उपयोग कर सकते हैं और बागवानी के लिए अच्छी मिट्टी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने रसोई और बगीचे के कचरे को उपयोगी बना सकते हैं।