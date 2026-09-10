जिम के तौलिए को ताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
जिम में पसीना पोछने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करना रोजमर्रा की आदत बन जाती है, लेकिन अगर तौलिया साफ और ताजा न हो तो यह न केवल बदबू फैलाता है, बल्कि त्वचा पर भी असर डाल सकता है। इसलिए जिम के तौलिए को साफ और ताजा रखना बहुत जरूरी है। आइए कुछ ऐसे आसान तरीके जानते हैं, जिनके जरिए आप अपने जिम के तौलिए को हमेशा साफ-सुथरा और खुशबूदार रख सकते हैं।
#1
गीले तौलिए को तुरंत धोएं
जिम से लौटने के बाद गीले तौलिए को तुरंत धोना सबसे जरूरी होता है। अगर गीले तौलिए को धोए बिना छोड़ दिया जाए तो उसमें कीटाणु और गंध पैदा होने लगती है।
हल्के गर्म पानी में थोड़ा साबुन डालकर तौलिए को अच्छी तरह धोएं। धोने के बाद इसे धूप में सुखाएं ताकि यह पूरी तरह से सूख जाए।
धूप में सूखने से तौलिए में किसी भी तरह के कीटाणु खत्म हो जाते हैं।
#2
नियमित सफाई करें
जिम के तौलिए को हफ्ते में कम से कम एक बार अच्छी तरह से धोना चाहिए। यह आदत तौलिए को साफ और पसीने की गंध से दूर रखती है।
धोने के लिए हल्के साबुन का इस्तेमाल करें और ज्यादा रगड़ने से बचें ताकि तौलिए का कपड़ा खराब न हो।
धोने के बाद इसे हमेशा खुली और हवादार जगह पर सुखाएं। इस आदत से आपका तौलिया साफ और लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक बना रहेगा।
#3
तौलिए को अलग रखें
जिम के तौलिए को अन्य सामानों से अलग रखना बहुत जरूरी है। अगर तौलिए को गंदे कपड़ों या जूतों के साथ रखा जाए तो उसमें बदबू और कीटाणु फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
तौलिए को हमेशा अलग पॉलीथिन या कपड़े के थैले में रखें। इसके अलावा कभी भी गीले तौलिए को बैग में न रखें क्योंकि इससे नमी बढ़ती है और कीटाणु जल्दी पनपते हैं।
इस आदत से तौलिए को लंबे समय तक ताजा रखा जा सकता है।
#4
हवा लगने दें
जिम से लौटने के बाद तौलिए को तुरंत खुली हवा में लटका दें। इससे तौलिए में मौजूद नमी जल्दी सूख जाती है और उसमें कीटाणु पनपने का खतरा कम होता है।
अगर धूप उपलब्ध हो तो तौलिए को धूप में सुखाएं। धूप के संपर्क में आने से तौलिए की गंध दूर होती है और यह ताजा महसूस होता है। ध्यान रखें कि तौलिए को कभी भी गीला या नमी भरा न छोड़ें।
#5
खुशबू बनाए रखें
तौलिए में ताजगी बनाए रखने के लिए आप घर पर ही तैयार किए गए स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पानी में थोड़ा नींबू का रस या गुलाबजल मिलाकर इसे तौलिए पर हल्के से छिड़कें। इससे न केवल तौलिए में ताजगी बनी रहती है, बल्कि यह गंध को भी दूर करता है।
यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो अपने तौलिए को लंबे समय तक ताजा रखना चाहते हैं।