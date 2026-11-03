छोटे बच्चों को खुद से खाना खाने के लिए प्रेरित करना है तो अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
छोटे बच्चे अक्सर खाना खाने में मदद मांगते हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि उन्हें हमेशा मदद की जरूरत हो। उन्हें खुद से खाना खाने के लिए प्रेरित करना एक अहम कदम है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उनकी हाथों की कुशलता भी बढ़ती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और कारगर तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे को खुद से खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
#1
सही बर्तन चुनें
बच्चों के लिए सही बर्तन चुनना बहुत जरूरी है। छोटे चम्मच, कांटे और प्लेट्स का उपयोग करें, जो उनके आकार और हाथों में आसानी से आ जाएं। इससे वे खुद से खाना लेने में सक्षम होंगे और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
इसके अलावा आप उन्हें अलग-अलग रंग और डिजाइन वाले बर्तन भी दे सकते हैं, जो उनके लिए आकर्षक हो और वे खुशी-खुशी खाना खाने लगें।
#2
छोटे हिस्से दें
बच्चों को छोटे हिस्से देना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे वे आसानी से अपना खाना खत्म कर पाएंगे और उन्हें ज्यादा बोझिल नहीं लगेगा।
छोटे हिस्से देने से बच्चे खुद ही अपनी भूख और प्यास का ध्यान रखना सीखेंगे, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
इसके अलावा छोटे हिस्से देने से बच्चे खाने का आनंद भी ले पाएंगे और वे अपने भोजन को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
#3
खुद चुनने दें
बच्चों को खुद चुनने का मौका देना बहुत अहम है। जब वे खुद अपने खाने का चयन करेंगे तो उनकी रुचि बढ़ेगी और वे ज्यादा उत्साह से खाएंगे।
आप उन्हें अलग-अलग प्रकार के फल, सब्जियां या अन्य खाने की चीजें दिखा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि वे क्या खाना पसंद करेंगे।
इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वे खुद निर्णय लेना सीखेंगे, जो उनके विकास के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
#4
खेल-खेल में सिखाएं
खेल-खेल में सिखाना बच्चों के लिए सबसे मजेदार तरीका हो सकता है। आप उन्हें अलग-अलग आकार वाली सब्जियां काटने या सजाने दें, जिससे उनका हाथों का संतुलन बेहतर होगा और वे खुद खाना लेने में सहज महसूस करेंगे।
इसके अलावा आप उन्हें खाने के दौरान मजेदार सवाल पूछ सकते हैं या छोटी-छोटी कहानियां सुना सकते हैं, जिससे उनका ध्यान बंटा रहेगा और वे बिना किसी दबाव के खुद खाना खा सकेंगे।
#5
धैर्य रखें और हौसला बढ़ाएं
अपने बच्चे को खुद से खाना खाने के लिए प्रेरित करते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे वे सीख जाएंगे।
उनकी छोटी सफलताओं पर उन्हें हौसला बढ़ाएं और उनकी तारीफ करें ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े।
इसके अलावा अगर वे कहीं गलती करें तो उन्हें डांटे नहीं बल्कि प्यार से समझाएं कि सही तरीका क्या हो सकता है।