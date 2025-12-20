कम बजट में अपने घर को सजाना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 आसान तरीके

घर को सजाने के लिए महंगे सामानों की जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी सोच और समझदारी से आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और सस्ते तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर को नया लुक दे सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपके घर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी उजागर करेगा। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने घर को सजा सकते हैं।

#1 दीवारों को नया लुक दें दीवारों पर नया रंग या वॉलपेपर लगाना एक आसान तरीका है जिससे आपका घर तुरंत बदल सकता है। अगर आप पेंट करना चाहते हैं तो हल्के रंगों का चुनाव करें, जो कमरे को बड़ा और खुला दिखाएंगे, वहीं अगर वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो ऐसे डिजाइन चुनें, जो आपके स्टाइल को दर्शाए। इसके अलावा आप दीवारों पर स्टिकर या सजावटी चित्र भी लगा सकते हैं, जो कि सस्ते और आसानी से हटाए जा सकते हैं।

#2 फर्नीचर का नया रूप दें पुराने फर्नीचर को नया रूप देना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है जिससे आपका घर आकर्षक लगेगा। लकड़ी के फर्नीचर पर पेंट या पॉलिश करके उसे नया बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप सोफे के कवर बदल सकते हैं या कुशन पैड को बदलकर उसे ताजगी भरा लुक दे सकते हैं। छोटे-मोटे मरम्मत जैसे दराज के हैंडल बदलना या पैरों को ठीक करना भी आपके फर्नीचर को नया जैसा बना सकता है।

Advertisement

#3 पौधों का करें इस्तेमाल पौधे न केवल हवा को साफ करते हैं बल्कि आपके घर को भी जीवंत बना सकते हैं। छोटे पौधों जैसे कि सुकुलेंट्स या एयर प्लांट्स को खिड़कियों पर रखें ताकि उन्हें पर्याप्त धूप मिले, वहीं बड़े पौधों को कोने में रखें ताकि वे जगह घेरें बिना आपके कमरे की सुंदरता बढ़ाएं। इसके अलावा आप दीवार पर लटकने वाले पौधे भी लगा सकते हैं, जो खास दिखेंगे और कम जगह घेरेंगे।

Advertisement

#4 रोशनी पर ध्यान दें रोशनी आपके घर की माहौल को पूरी तरह बदल सकती है। अच्छी रोशनी से आपका घर बड़ा और खुला हुआ महसूस होगा। ऊर्जा की बचत करने वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें जो कम बिजली खपत करती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। इसके अलावा आप टेबल लैम्प्स या फ्लोर लैम्प्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अंधेरे को कम करने के लिए सही जगह पर रोशनी लगाना जरूरी है, जिससे हर कोना रोशन रहेगा।