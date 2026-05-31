माइक्रोवेव की सफाई करना है आसान, इसके लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

माइक्रोवेव एक बहुत ही उपयोगी रसोई का सामान है, जिसे साफ रखना जरूरी है। हालांकि, अक्सर लोग इसे साफ करने में लापरवाही बरतते हैं। इसमें जमी गंदगी और कीटाणु सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप अपने माइक्रोवेव को जल्दी और आसानी से साफ कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने माइक्रोवेव को नए जैसा बना सकते हैं।

#1 नींबू और पानी का घोल बनाएं माइक्रोवेव की सफाई के लिए नींबू और पानी का घोल बहुत ही असरदार होता है। इसके लिए एक कटोरी में पानी भरकर उसमें आधा नींबू निचोड़ें, फिर इसे माइक्रोवेव में रखकर 5 मिनट तक गर्म करें। इससे भाप बनेगी, जो गंदगी को ढीला कर देगी। इसके बाद कटोरी को सावधानी से निकालकर माइक्रोवेव के अंदरूनी हिस्से को साफ कपड़े से पोंछें। यह तरीका न केवल गंदगी हटाता है, बल्कि बदबू को भी दूर करता है।

#2 सिरका और पानी का घोल उपयोग करें सिरका और पानी का घोल भी माइक्रोवेव की सफाई के लिए अच्छा उपाय हो सकता है। इसके लिए एक कप पानी में 2 चम्मच सिरका मिलाकर इसे माइक्रोवेव में गर्म करें। इससे भाप बनेगी, जो गंदगी को ढीला कर देगी। इसके बाद माइक्रोवेव के अंदरूनी हिस्से को साफ कपड़े से पोंछें। यह तरीका न केवल गंदगी हटाता है, बल्कि बदबू को भी दूर करता है और माइक्रोवेव में मौजूद कीटाणुओं को भी मारता है।

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#3 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल अगर आपके माइक्रोवेव में जिद्दी दाग लगे हुए हैं तो बेकिंग सोडा आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा पाउडर को थोड़े पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद नरम स्पंज या कपड़े से रगड़कर साफ करें। इससे दाग आसानी से हट जाएंगे और माइक्रोवेव नया जैसा दिखेगा। इससे कीटाणु भी मर जाएंगे।

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#4 नमक भी आएगा काम नमक का उपयोग भी माइक्रोवेव की सफाई के लिए किया जा सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक मिलाकर उसे गर्म करें, फिर इसे माइक्रोवेव में कुछ मिनट रखें। इससे भाप बनेगी, जो गंदगी को ढीला कर देगी। इसके बाद माइक्रोवेव के अंदरूनी हिस्से को साफ कपड़े से पोंछें। यह तरीका न केवल गंदगी हटाता है, बल्कि बदबू को भी दूर करता है और माइक्रोवेव को नया जैसा बना देता है।