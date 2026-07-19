खिड़कियों के जालीदार पर्दों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
खिड़कियों के जालीदार पर्दों का इस्तेमाल घर में ताजगी बनाए रखने और कीटों से बचाव के लिए किया जाता है। हालांकि, समय के साथ इन पर्दों पर धूल और गंदगी जम जाती है, जिससे उनकी खूबसूरती कम हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने खिड़कियों के जालीदार पर्दों को फिर से नया बना सकते हैं और घर की सुंदरता को बनाए रख सकते हैं।
#1
गर्म पानी और साबुन का घोल बनाएं
खिड़कियों के जालीदार पर्दों को साफ करने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लें और उसमें गर्म पानी भरें।
अब इसमें थोड़ा कपड़े धोने का पाउडर या तरल मिलाएं। इससे पर्दों पर जमी हुई धूल और गंदगी ढीली हो जाएगी। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो क्योंकि इससे पर्दे खराब हो सकते हैं।
इस घोल में पर्दों को 10-15 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दें ताकि गंदगी अच्छे से निकल सके।
#2
ब्रश से करें साफ
पर्दों को भिगोने के बाद एक नरम ब्रश लें और धीरे-धीरे उसे ऊपर से नीचे की ओर रगड़ें। इससे सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी।
अगर आपके पर्दे बहुत ज्यादा गंदे हैं तो उन्हें 2-3 बार इसी घोल में भिगोकर ब्रश करें। ध्यान रखें कि ब्रश ज्यादा कठोर न हो ताकि पर्दे खराब न हों।
इस प्रक्रिया से आपके पर्दे फिर से नए जैसे दिखेंगे और घर की सुंदरता बनी रहेगी।
#3
सिरके का करें इस्तेमाल
सिरका एक प्राकृतिक सफाई का साधन होता है, जो खिड़कियों के जालीदार पर्दों को साफ करने में मदद करता है।
इसके लिए एक बाल्टी में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण में पर्दों को 5-10 मिनट के लिए भिगोएं। इसके बाद इन्हें हल्के हाथों से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें।
सिरके के उपयोग से पर्दों की चमक वापस आ जाएगी और वे लंबे समय तक साफ रहेंगे।
#4
धूप में सुखाएं
पर्दों को धोने के बाद उन्हें धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। इससे न केवल पर्दों की सारी नमी निकल जाएगी बल्कि वे कीटाणुमुक्त भी हो जाएंगे।
इसके लिए पर्दों को किसी साफ जगह पर फैलाकर रखें और ऊपर से हल्की धूप आने दें ताकि सभी कोनों तक धूप पहुंचे।
ध्यान रखें कि पर्दे ज्यादा देर धूप में न रखें, इससे उनका रंग फीका पड़ सकता है। इस प्रक्रिया से आपके पर्दे फिर से नए जैसे दिखेंगे।
#5
नियमित देखभाल करें
खिड़कियों के जालीदार पर्दों की अच्छी देखभाल करना जरूरी है ताकि वे लंबे समय तक टिक सकें। हर हफ्ते एक बार इन्हें हल्के हाथों से झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर से साफ करें ताकि धूल जमा न हो सके।
इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने घर की सुंदरता को बनाए रख सकते हैं और खिड़कियों के जालीदार पर्दों को फिर से नया जैसा बना सकते हैं।