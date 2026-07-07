कटिंग बोर्ड को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके, नहीं लगेगा ज्यादा समय

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लकड़ी के लिए विशेष देखभाल जरूरी

अगर आपका कटिंग बोर्ड लकड़ी का बना हुआ है तो उसकी विशेष देखभाल जरूरी होती है ताकि वह लंबे समय तक नया जैसा दिखे और काम करे। लकड़ी के कटिंग बोर्ड को साफ करने के लिए जैतून तेल या नारियल तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पूरे बोर्ड पर थोड़ा सा जैतून या नारियल तेल लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें ताकि यह अच्छे से सोख सके। इसके बाद इसे सूखे कपड़े से पोंछ लें।