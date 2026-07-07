कटिंग बोर्ड को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके, नहीं लगेगा ज्यादा समय
क्या है खबर?
खाना बनाते समय कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन कई लोग इसे ठीक तरह से साफ नहीं करते हैं। इससे न सिर्फ कीटाणु फैल सकते हैं, बल्कि इसकी सतह पर दाग-धब्बे भी पड़ जाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने कटिंग बोर्ड को अच्छे से साफ कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं।
#1
गर्म पानी और साबुन का करें इस्तेमाल
कटिंग बोर्ड को साफ करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसे गर्म पानी और साबुन से धोएं। इसके लिए सबसे पहले कटिंग बोर्ड को गर्म पानी से भिगोएं, फिर उस पर थोड़ा सा बर्तन धोने वाला लिक्विड डालकर स्पंज से रगड़ें। ध्यान रखें कि बोर्ड के दोनों तरफ अच्छे से साबुन लगे हों। इसके बाद बोर्ड को फिर से गर्म पानी से धो लें और सूखने के लिए खड़ा कर दें।
#2
बेकिंग सोडा और नींबू का मिश्रण बनाएं
बेकिंग सोडा और नींबू का मिश्रण भी कटिंग बोर्ड को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी बेकिंग सोडा को पानी में घोलकर पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को पूरे कटिंग बोर्ड पर फैलाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद नींबू के टुकड़े से बोर्ड को रगड़ें। इससे न केवल दाग-धब्बे हटेंगे बल्कि बदबू भी दूर होगी। अंत में बोर्ड को पानी से धो लें और हवा में सूखने दें।
#3
सफेद सिरका भी है कारगर
सफेद सिरका भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है जब बात कटिंग बोर्ड की सफाई की आती है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में सफेद सिरका भरकर उसे सीधे पूरे कटिंग बोर्ड पर छिड़कें या एक कपड़े पर लगाकर पोछें। कुछ मिनट बाद बोर्ड को पानी से धो लें। इससे न केवल दाग हटेंगे बल्कि कीटाणु भी मर जाएंगे और बदबू भी दूर हो जाएगी। इस तरीके से आपका कटिंग बोर्ड साफ-सुथरा और सुरक्षित रहेगा।
#4
हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का करें उपयोग
हाइड्रोजन पेरॉक्साइड एक शक्तिशाली सफाई का साधन है, जो कटिंग बोर्ड को अच्छे से साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कपड़े पर थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरॉक्साइड लगाकर पूरे कटिंग बोर्ड पर रगड़ें, फिर इसे कुछ मिनट छोड़ दें ताकि यह अच्छी तरह से काम करे। इसके बाद बोर्ड को पानी से धो लें और हवा में सूखने दें। इससे न केवल दाग हटेंगे बल्कि बदबू भी दूर होगी।
#5
लकड़ी के लिए विशेष देखभाल जरूरी
अगर आपका कटिंग बोर्ड लकड़ी का बना हुआ है तो उसकी विशेष देखभाल जरूरी होती है ताकि वह लंबे समय तक नया जैसा दिखे और काम करे। लकड़ी के कटिंग बोर्ड को साफ करने के लिए जैतून तेल या नारियल तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पूरे बोर्ड पर थोड़ा सा जैतून या नारियल तेल लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें ताकि यह अच्छे से सोख सके। इसके बाद इसे सूखे कपड़े से पोंछ लें।