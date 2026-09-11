मैनीक्योर या पैडीक्योर के बाद नाखूनों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
मैनीक्योर और पैडीक्योर से हाथों और पैरों को साफ और सुंदर बनाया जाता है, लेकिन इसके बाद अगर नाखूनों की सही देखभाल न की जाए तो उनकी चमक और मजबूती जल्दी खत्म हो सकती है। नाखूनों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यहां हम आपको 5 आसान तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप मैनीक्योर और पैडीक्योर के बाद अपने नाखूनों को सही तरीके से संभाल सकते हैं।
#1
नाखूनों को पानी से बचाएं
मैनीक्योर या पैडीक्योर के तुरंत बाद नाखूनों को पानी में डालने से बचें।
बार-बार पानी में हाथ या पैर डालने से नाखून कमजोर हो सकते हैं, खासकर गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि यह नाखूनों को नुकसान पहुंचा सकता है।
बेहतर होगा कि कुछ घंटों तक पानी से दूर रहें और नाखूनों को पूरी तरह सूखने दें। ऐसा करने से नाखून मजबूत बने रहेंगे और उनकी चमक भी बरकरार रहेगी।
#2
नाखूनों पर तेल लगाएं
नाखूनों को पोषण और नमी देने के लिए उन पर तेल लगाना बहुत फायदेमंद होता है।
आप नारियल का तेल, सरसों का तेल या बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं।
रात को सोने से पहले नाखूनों पर तेल लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे नाखून टूटने से बचेंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी।
यह तरीका नाखूनों को प्राकृतिक रूप से सुंदर और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।
#3
गीले नाखूनों को न छुएं
मैनीक्योर या पैडीक्योर के तुरंत बाद गीले नाखूनों को छूने से बचें। इससे नाखूनों की परत कमजोर हो सकती है और उनकी चमक भी फीकी पड़ सकती है।
नाखूनों को सूखने के लिए पर्याप्त समय दें। अगर आपको किसी काम के लिए गीले हाथों का इस्तेमाल करना हो तो पहले नाखूनों को अच्छी तरह सुखा लें।
इस आदत से नाखून लंबे समय तक स्वस्थ और आकर्षक दिखेंगे।
#4
नेल पॉलिश लगाने में जल्दबाजी न करें
मैनीक्योर या पैडीक्योर के तुरंत बाद नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने से बचें। नाखूनों को कुछ समय तक खुला छोड़ना चाहिए ताकि वे प्राकृतिक रूप से सांस ले सकें।
तुरंत नेल पॉलिश लगाने से नाखूनों पर केमिकल का असर हो सकता है, जिससे वे कमजोर हो सकते हैं।
बेहतर होगा कि 24 घंटे बाद ही नेल पॉलिश लगाएं। इससे नाखूनों को आराम मिलेगा और वे ज्यादा चमकदार दिखेंगे।
#5
नियमित सफाई का रखें ध्यान
नाखूनों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से सफाई करना जरूरी है। हल्के साबुन और गुनगुने पानी से हाथों और पैरों की सफाई करें।
सफाई के बाद अपने नाखूनों को मुलायम कपड़े से सुखाएं और उन पर मॉइस्चराइजर लगाएं। यह प्रक्रिया नाखूनों को साफ-सुथरा रखने के साथ-साथ फंगल संक्रमण से भी बचाएगी।
रोजमर्रा की इस आदत से नाखून लंबे समय तक सुंदर और स्वस्थ रह सकते हैं।