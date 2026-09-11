मैनीक्योर या पैडीक्योर के बाद नाखूनों की ऐसे करें देखभाल

मैनीक्योर या पैडीक्योर के बाद नाखूनों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

लेखन अंजली 03:21 pm Sep 11, 202603:21 pm

क्या है खबर?

मैनीक्योर और पैडीक्योर से हाथों और पैरों को साफ और सुंदर बनाया जाता है, लेकिन इसके बाद अगर नाखूनों की सही देखभाल न की जाए तो उनकी चमक और मजबूती जल्दी खत्म हो सकती है। नाखूनों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यहां हम आपको 5 आसान तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप मैनीक्योर और पैडीक्योर के बाद अपने नाखूनों को सही तरीके से संभाल सकते हैं।