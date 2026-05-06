बारिश के दौरान रसोई की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

मानसून में नमी और गीलापन के कारण रसोई में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान रसोई में फंगस, कीड़े-मकोड़े और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, वहीं नमी के कारण कई खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। ऐसे में रसोई की देखभाल करना जरूरी हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून में रसोई की अच्छी देखभाल कर सकते हैं।

#1 रसोई को साफ-सुथरा रखें मानसून में रसोई को साफ-सुथरा रखना सबसे जरूरी है। रोजाना रसोई की सतहों को साफ करें और फर्श को भी अच्छे से धोएं। इसके अलावा काउंटरटॉप, सिंक और स्टोरेज अलमारी को भी साफ रखें। इससे नमी और बैक्टीरिया का खतरा कम होगा। आप सफाई के लिए हल्के गर्म पानी और साबुन का मिश्रण इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही रसोई में मौजूद किसी भी खराब खाने की चीज को तुरंत फेंक दें।

#2 कीटाणुनाशक का करें इस्तेमाल रसोई में कीड़े-मकोड़े और बैक्टीरिया से बचने के लिए कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करें। आप पानी में थोड़ा सा ब्लीच घोलकर इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे रसोई की सतहें, सिंक और फर्श साफ होंगे और बैक्टीरिया खत्म होंगे। इसके अलावा आप रसोई में कीटाणुनाशक स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्प्रे आसानी से बाजार में मिल जाता है और इसे इस्तेमाल करने से आपकी रसोई साफ-सुथरी रहेगी।

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#3 अच्छी तरह से सुखाएं बर्तन बारिश के कारण बर्तन जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से सुखाना जरूरी है। गीले बर्तनों पर फंगस या बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे खाना खराब हो सकता है। बर्तन धोने के बाद उन्हें धूप में सुखाएं या फिर किसी हवादार जगह पर रखें ताकि उनमें नमी न रहे। इसके अलावा गीले बर्तनों को ढककर रखने से भी फंगस और बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं।

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#4 खाद्य पदार्थों को स्टोर करने का तरीका बदलें मानसून में खाद्य पदार्थों को स्टोर करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चावल, दालें, मसाले और अन्य सूखे खाद्य पदार्थों को एयरटाइट कंटेनर में रखें ताकि उनमें नमी न जाए। सब्जियों और फलों को भी फ्रिज में रखें या किसी ठंडी जगह पर रखें ताकि वे जल्दी खराब न हों। इसके अलावा सूखे खाद्य पदार्थों को समय-समय पर चेक करते रहें और अगर उनमें किसी तरह की गंध या फंगस दिखे तो उन्हें फेंक दें।