स्पोर्ट्सवियर को लंबे समय तक नया बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
स्पोर्ट्सवियर पहनने वाले लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने कपड़ों की सही देखभाल करें। चाहे आप जिम जाते हों, दौड़ लगाते हों या किसी खेल में हिस्सा लेते हों, स्पोर्ट्सवियर को लंबे समय तक टिकाऊ और नया बनाए रखना जरूरी है। सही देखभाल से न केवल आपके कपड़े ज्यादा समय तक चलते हैं, बल्कि वे हर बार पहनने पर आरामदायक भी महसूस होते हैं। आइए जानें कि कैसे स्पोर्ट्सवियर को लंबे समय तक सही रख सकते हैं।
#1
ठंडे पानी से धोएं
स्पोर्ट्सवियर को धोते समय हमेशा ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें। गर्म पानी से कपड़े सिकुड़ सकते हैं और उनकी लचक खत्म हो सकती है।
ठंडे पानी से धोने पर कपड़ों का रंग बना रहता है और उनकी गुणवत्ता भी खराब नहीं होती।
अगर आप स्पोर्ट्सवियर को मशीन में धो रहे हैं तो मशीन को ठंडे पानी के विकल्प पर सेट करें। इससे कपड़े लंबे समय तक मजबूत और नए जैसे रहेंगे।
#2
हल्के साबुन का इस्तेमाल करें
स्पोर्ट्सवियर को धोने के लिए हल्के और साधारण साबुन का इस्तेमाल करें। ज्यादा तेज या कड़े साबुन कपड़े के रेशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका रंग भी फीका कर सकते हैं।
हल्के साबुन से कपड़े की सफाई बेहतर होती है और उनकी मुलायमियत भी बनी रहती है।
बाजार में ऐसे कई साबुन मिलते हैं, जो खासतौर पर नाजुक कपड़ों के लिए बनाए गए हैं। इन्हें इस्तेमाल करना फायदेमंद रहेगा।
#3
साबुन की मात्रा सीमित रखें
कपड़े साफ करने के लिए साबुन की मात्रा हमेशा सही रखें। ज्यादा साबुन लगाने से कपड़ों पर सफेद निशान पड़ सकते हैं और उनकी चमक भी कम हो सकती है।
इसके अलावा, ज्यादा साबुन लगाने से वह पूरी तरह से निकल नहीं पाता और कपड़ों में चिपका रह सकता है। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही साबुन डालें। इससे आपके स्पोर्ट्सवियर की सफाई भी सही होगी और उनकी उम्र भी बढ़ेगी।
#4
तेज धूप से बचाकर सुखाएं
स्पोर्ट्सवियर को सुखाने के लिए तेज धूप का इस्तेमाल न करें। तेज धूप से कपड़ों का रंग फीका पड़ सकता है और उनकी लचक भी कम हो सकती है।
बेहतर होगा कि आप इन्हें छांव में सुखाएं या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां हवा चलती हो।
कपड़े को उल्टा करके सुखाने से भी उनका रंग और गुणवत्ता सुरक्षित रहती है। ध्यान रखें कि धूप में सुखाने से कपड़ों की नाजुकता पर असर पड़ सकता है।
#5
अलग-अलग धोएं
स्पोर्ट्सवियर को दूसरे कपड़ों के साथ धोने से बचें। खासतौर पर गहरे और हल्के रंग के कपड़ों को एक साथ धोने से रंगों का मेल हो सकता है।
इसके अलावा अलग-अलग प्रकार के कपड़ों को एक साथ धोने से उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है।
हर प्रकार के कपड़े को अलग-अलग धोएं ताकि वे सही तरीके से साफ हों और लंबे समय तक टिके रहें।