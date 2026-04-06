गर्मियों के दौरान पिएं ये 5 सत्तू के पेय, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक

सत्तू को अक्सर 'बिहार का शीतल पेय' कहा जाता है। यह पेय न केवल गर्मियों में आपको ठंडक देता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सत्तू में मौजूद पोषक तत्व शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। आइए आज हम आपको सत्तू के कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं।

#1 सत्तू का नींबू पानी सत्तू का नींबू पानी एक बेहतरीन पेय है, जो आपको ताजगी और ऊर्जा देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी में दो चम्मच सत्तू मिलाएं, फिर इसमें नींबू का रस और थोड़ा-सा चीनी मिलाएं। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह पेय शरीर को पानी की कमी से बचाता है और गर्मी से राहत दिलाता है।

#2 सत्तू का गन्ने का रस गन्ने का रस और सत्तू का मिश्रण एक अनोखा पेय है, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने का रस निकाल लें, फिर इसमें दो चम्मच सत्तू मिलाएं और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें नींबू का रस और थोड़ा-सा नमक डालें। यह पेय शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ ऊर्जा भी प्रदान करता है और गर्मियों की तपिश से बचाता है।

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#3 सत्तू का लस्सी सत्तू का लस्सी एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जिसे आप गर्मियों में जरूर आजमाएं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को फेंट लें, फिर उसमें दो चम्मच सत्तू मिलाएं और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें चीनी या शहद मिलाकर अच्छे से फेंटें। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर या केसर भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह पेय पाचन क्रिया को सुधारने और शरीर को ठंडक देने में मदद करता है।

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#4 सत्तू का आम पन्ना आम पन्ना एक लोकप्रिय पेय है, जिसे गर्मियों में पीना बहुत लाभकारी होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबाल लें, फिर उसका गूदा निकालकर उसमें दो चम्मच सत्तू मिलाएं और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें नमक, जीरा पाउडर और थोड़ी सी चीनी डालें। यह पेय पेट की गर्मी को शांत करता है और शरीर को ठंडक देता है। इसे ठंडा करके पीना सबसे अच्छा होता है।