60 साल की उम्र के बाद घर पर करें ये 5 एक्सरसाइज, पैरों को मिलेगा मजबूती

आगे बढ़कर झुकने वाली एक्सरसाइज आपके पैर और कूल्हों, दोनों को टोन करती है। इसे करने के लिए एक पैर को आगे बढ़ाएं और दूसरे पैर को पीछे ले जाएं, फिर आगे वाले पैर के घुटने को मोड़ते हुए नीचे बैठें।

पीछे वाले पैर का पंजा जमीन पर रखें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें, फिर वापस पहले स्थिति में आएं।

इसे दोनों पैरों से 10-10 बार दोहराएं। इससे आपके पैर मजबूत होंगे और संतुलन भी बेहतर होगा।