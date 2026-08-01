60 साल की उम्र के बाद घर पर करें ये 5 एक्सरसाइज, पैरों को मिलेगा मजबूती
क्या है खबर?
जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं। इनमें से एक है पैरों की ताकत का कम होना। इस समस्या से निपटने के लिए रोजाना कुछ सरल एक्सरसाइज करना फायदेमंद हो सकता है। इनसे न केवल आपके पैर मजबूत बनेंगे, बल्कि आप सक्रिय भी रहेंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से कर सकते हैं।
#1
बैठकर उठने वाली एक्सरसाइज
बैठकर उठने की एक्सरसाइज आपके पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसे करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर घुटनों को मोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आएं और वापस खड़े हो जाएं।
इसे 10-15 बार दोहराएं। शुरुआत में 2 बार करें और धीरे-धीरे बढ़ाएं।
इससे आपके पैरों की ताकत बढ़ेगी और आप अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। इस एक्सरसाइज से शरीर का संतुलन भी सुधारा जा सकता है।
#2
आगे बढ़कर झुकने वाली एक्सरसाइज
आगे बढ़कर झुकने वाली एक्सरसाइज आपके पैर और कूल्हों, दोनों को टोन करती है। इसे करने के लिए एक पैर को आगे बढ़ाएं और दूसरे पैर को पीछे ले जाएं, फिर आगे वाले पैर के घुटने को मोड़ते हुए नीचे बैठें।
पीछे वाले पैर का पंजा जमीन पर रखें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें, फिर वापस पहले स्थिति में आएं।
इसे दोनों पैरों से 10-10 बार दोहराएं। इससे आपके पैर मजबूत होंगे और संतुलन भी बेहतर होगा।
#3
एड़ियों को उठाने वाली एक्सरसाइज
एड़ियों को उठाने वाली एक्सरसाइज आपकी एड़ियों की ताकत बढ़ाने में मदद करती है। इसके लिए खड़े होकर पंजों पर पूरी तरह से वजन डालें और एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं, फिर धीरे-धीरे वापस नीचे आएं।
इसे 10-15 बार दोहराएं। शुरुआत में 2 बार करें और धीरे-धीरे बढ़ाएं। इस एक्सरसाइज को किसी भी जगह पर खड़े होकर किया जा सकता है।
इससे आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और संतुलन भी बेहतर होता है।
#4
साइड लेग उठाने वाली एक्सरसाइज
साइड लेग उठाने वाली एक्सरसाइज आपकी बाहरी जांघों को टोन करने में मदद करती है। इसके लिए एक तरफ लेटें और ऊपर वाले पैर को सीधा उठाएं, फिर धीरे-धीरे नीचे लाएं।
इसे 10-15 बार दोहराएं, फिर दूसरे पैर से भी करें। शुरुआत में 2 बार करें और धीरे-धीरे बढ़ाएं।
इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से आपकी बाहरी जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पैरों की सुंदरता भी बढ़ती है।
#5
पुल अप एक्सरसाइज
पुल अप एक्सरसाइज आपकी पीठ और पैरों, दोनों के लिए फायदेमंद होता है। इसके लिए पीठ के बल लेटें, घुटनों को मोड़ें और पैरों को जमीन पर रखें।
फिर धीरे-धीरे अपने कूल्हों को ऊपर उठाएं, ताकि शरीर एक पुल जैसा दिखे। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहें, फिर धीरे-धीरे नीचे आएं।
इसे 10-15 बार दोहराएं। इन सरल और प्रभावी एक्सरसाइज को रोजाना करने से न केवल आपके पैर मजबूत होंगे, बल्कि आप सक्रिय भी महसूस करेंगे।