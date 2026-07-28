हेपेटाइटिस से जुड़े शुरुआती संकेत

हेपेटाइटिस के 5 शुरुआती संकेत, नजरअंदाज करने की न करें गलती

लेखन अंजली 12:54 pm Jul 28, 202612:54 pm

क्या है खबर?

हेपेटाइटिस लीवर की सूजन से जुड़ी एक बीमारी है। इसके कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ वायरस संक्रमण के कारण होते हैं, जबकि अन्य शराब के ज्यादा सेवन या कुछ अन्य बीमारियों के कारण होते हैं। हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B के बारे में लोगों को काफी जानकारी होती है, लेकिन हेपेटाइटिस सी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। आइए आज हम आपको हेपेटाइटिस के कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है।