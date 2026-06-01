अस्थमा: जानिए इस सांस की बीमारी से जुड़े शुरुआती लक्षण

अस्थमा एक गंभीर सांस की बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। यह बीमारी फेफड़ों की नलियों की सूजन के कारण होती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर इस बीमारी का समय रहते पता न चले तो यह जानलेवा भी हो सकती है। आइए आज हम आपको अस्थमा के कुछ शुरुआती लक्षण बताते हैं ताकि आप समय पर सतर्क हो सकें और सही उपचार ले सकें।

#1 सांस लेने में कठिनाई अस्थमा का सबसे सामान्य और शुरुआती लक्षण है कि आपको सांस लेने में कठिनाई होती है। अगर आपको रोजमर्रा के काम करते समय या अचानक किसी भी गतिविधि करते समय सांस लेने में परेशानी होती है तो यह अस्थमा का संकेत हो सकता है, खासकर अगर आपको सीने में जकड़न या घुटन महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

#2 घरघराहट होना अगर आपको सांस लेते समय घरघराहट या सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही है तो यह भी अस्थमा का एक संकेत हो सकता है। यह आवाज तब आती है जब वायुमार्ग संकुचित हो जाते हैं और हवा सही तरीके से नहीं गुजर पाती। इस लक्षण को अक्सर हल्का समझा जाता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना गलत होगा क्योंकि यह अस्थमा की शुरुआत हो सकती है। इसलिए इस लक्षण को गंभीरता से लें और डॉक्टर से संपर्क करें।

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#3 खांसी आना अगर आपको लगातार खांसी आ रही है जो कि दवाई खाने पर भी ठीक नहीं हो रही है तो यह भी अस्थमा का एक लक्षण हो सकता है, खासकर रात के समय खांसी आना बहुत ही चिंताजनक होता है क्योंकि इससे नींद पर भी असर पड़ता है। इस प्रकार की खांसी को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही उपचार मिल सके और समस्या बढ़ने से पहले ही काबू पाई जा सके।

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#4 सीने में जकड़न होना अगर आपको सीने में जकड़न महसूस होती है तो इसे भी नजरअंदाज न करें। यह जकड़न तब महसूस होती है जब वायुमार्ग संकुचित हो जाते हैं और हवा सही तरीके से नहीं गुजर पाती। इस लक्षण को अक्सर हल्का समझा जाता है, लेकिन यह अस्थमा का एक अहम संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपको बार-बार ऐसी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही उपचार मिल सके।