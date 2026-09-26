ब्लैक करंट से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट पेय, देंगे ताजगी और स्वाद का बेहतरीन मेल
क्या है खबर?
ब्लैक करंट का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन-C, एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं। आइए आज हम आपको ब्लैक करंट से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों में आपको तरोताजा रखने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। इन पेय को बनाना भी काफी आसान है और ये आपके रोजमर्रा के आहार में शामिल किए जा सकते हैं।
#1
ब्लैक करंट का रस
ब्लैक करंट का रस बनाना बहुत सरल है। इसके लिए आपको बस ताजे ब्लैक करंट को धोकर उसमें थोड़ा पानी डालकर रस बनाना है।
आप इसमें चीनी या शहद भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह रस न केवल ताजगी देता है, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है।
इसके नियमित सेवन से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपका पाचन तंत्र भी बेहतर रहेगा।
#2
ब्लैक करंट की लस्सी
लस्सी तो आपने कई बार पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ब्लैक करंट की लस्सी चखी है? इसके लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें पिसे हुए ब्लैक करंट मिलाएं और स्वादानुसार चीनी डालें।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। यह लस्सी गर्मियों में आपको ठंडक देने के साथ-साथ हाइड्रेटेड भी रखेगी और आपकी त्वचा को भी निखार देगी।
इसे लोग गर्मी में काफी पसंद करते हैं।
#3
ब्लैक करंट का शेक
अगर आप कुछ पेट भरने वाला पीना चाहते हैं तो ब्लैक करंट का शेक एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले ब्लैक करंट को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह पीस लें, फिर इसमें दूध और वेनिला आइसक्रीम डालकर फिर से पीसें।
अब इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय बड़ों के साथ-साथ बच्चों को भी काफी पसंद आता है।
आप चाहें तो इसमें ब्लैक करंट का फ्लेवर डाल सकते हैं।
#4
ब्लैक करंट का शरबत
शरबत गर्मियों का पसंदीदा पेय है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पैन में पानी और चीनी डालकर चाशनी बना लें।
फिर इसमें पिसे हुए ब्लैक करंट मिलाएं और अच्छे से पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अब इस मिश्रण को ठंडा करके ठंडे पानी में मिलाएं और बर्फ डालकर परोसें।
यह शरबत न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपकी त्वचा को निखारने में मददगार है।
#5
ब्लैक करंट की चाय
अगर आप चाय प्रेमी हैं तो ब्लैक करंट की चाय जरूर चखें! इसके लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें ग्रीन टी डालें या साधारण चाय पत्ती भी ले सकते हैं।
अब इसमें थोड़ा-सा शहद डालें और पीसे हुए ब्लैक करंट मिलाएं। यह चाय न केवल आपको तरोताजा करेगी, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करेगी।
इन सभी पेय का सेवन करके आप गर्मियों में तरोताजा रह सकते हैं।