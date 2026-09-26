ब्लैक करंट से बने 5 पेय की रेसिपी

ब्लैक करंट से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट पेय, देंगे ताजगी और स्वाद का बेहतरीन मेल

लेखन सयाली 02:42 pm Sep 26, 202602:42 pm

क्या है खबर?

ब्लैक करंट का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन-C, एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं। आइए आज हम आपको ब्लैक करंट से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों में आपको तरोताजा रखने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। इन पेय को बनाना भी काफी आसान है और ये आपके रोजमर्रा के आहार में शामिल किए जा सकते हैं।