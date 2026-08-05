सोने से पहले इन पेय का करें सेवन, तनाव हार्मोन होगा कम और मिलेगी अच्छी नींद
क्या है खबर?
नींद के दौरान तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है। यह दिन के दौरान बढ़ता है और रात में कम होता है। अगर आप सोने से पहले कुछ भी पीते हैं तो यह कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन सोने से पहले करने से नींद में सुधार हो सकता है।
#1
कैमोमाइल चाय
कैमोमाइल चाय का सेवन सोने से पहले करने से नींद में सुधार हो सकता है। यह चाय प्राकृतिक रूप से कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे तनाव में कमी आ सकती है।
इसके अलावा यह चाय शरीर को आरामदायक महसूस करवा सकती है और नींद को बढ़ावा दे सकती है। कैमोमाइल चाय में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को शांत और आरामदायक बना सकते हैं।
#2
हल्दी वाला दूध
हल्दी वाला दूध एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जिसे सोने से पहले पीने से कई फायदे हो सकते हैं। इसमें मौजूद तत्व कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा यह दूध शरीर को गर्माहट प्रदान करता है, जो अच्छी नींद के लिए जरूरी है। हल्दी में ऐसे गुण भी होते हैं, जो शरीर को आरामदायक महसूस करवाते हैं और नींद को बढ़ावा देते हैं।
#3
बादाम का दूध
बादाम का दूध एक पौष्टिक पेय है, जिसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा बादाम का दूध शरीर को आरामदायक महसूस कराता है और नींद को बढ़ावा देता है। बादाम में मौजूद पोषक तत्व मस्तिष्क को शांत रखते हैं, जिससे अच्छी नींद मिलती है।
यह दूध न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#4
तुलसी की चाय
तुलसी की चाय एक औषधीय पेय है, जिसे सोने से पहले पीने से तनाव में कमी आ सकती है। तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को आरामदायक बना सकते हैं और नींद को बढ़ावा देते हैं।
तुलसी की चाय पीने से शरीर की ऊर्जा का स्तर भी संतुलित रहता है, जिससे अच्छी नींद मिलती है। यह चाय न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि तनाव को कम करने में भी मददगार हो सकती है।
#5
पुदीने की चाय
पुदीने की चाय एक ताजगी भरा पेय है, जिसे सोने से पहले पीने से शरीर को आरामदायक महसूस होता है और नींद को बढ़ावा मिलता है।
पुदीने में मौजूद तत्व कोर्टिसोल के स्तर को कम करते हैं, जिससे तनाव में कमी आती है। इन पेय का सेवन करके आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं।
इन सभी पेयों का नियमित सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।