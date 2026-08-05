कोर्टिसोल कम करने वाले पेय

सोने से पहले इन पेय का करें सेवन, तनाव हार्मोन होगा कम और मिलेगी अच्छी नींद

लेखन सयाली 04:15 pm Aug 05, 202604:15 pm

क्या है खबर?

नींद के दौरान तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है। यह दिन के दौरान बढ़ता है और रात में कम होता है। अगर आप सोने से पहले कुछ भी पीते हैं तो यह कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन सोने से पहले करने से नींद में सुधार हो सकता है।