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बिल्लियों के साथ खुशी से रहते हैं इन 5 नस्लों वाले कुत्ते, ला सकते हैं घर
बिल्ली के साथ रहने वाले कुत्ते

बिल्लियों के साथ खुशी से रहते हैं इन 5 नस्लों वाले कुत्ते, ला सकते हैं घर

लेखन सयाली
Apr 28, 2026
05:17 pm
क्या है खबर?

कुत्ते और बिल्ली को एक साथ रखने में कई लोग हिचकिचाते हैं। लोगों को लगता है कि वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं या दुखी रह सकते हैं। हालांकि, काफी कम लोग जानते हैं कि कुत्तों की कुछ प्रजातियां बिल्ली के साथ अच्छे से रह सकती हैं। जी हां, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं, जो बिल्ली के साथ रहना पसंद करते हैं और उनके साथ खेलते भी हैं। आइए उन कुत्तों की प्रजातियों के बारे में जानते हैं।

#1

लैब्राडोर

लैब्राडोर बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना स्वभाव का कुत्ता होता है। ये कुत्ते बिल्ली के साथ खेलने में कोई परहेज नहीं करते। अगर आपकी बिल्ली भी इस तरह के कुत्ते के साथ रहती है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लैब्राडोर की ऊर्जा और खेल का शौक उन्हें बिल्ली के साथ खेलने में मजा देता है, जिससे दोनों ही खुश रहते हैं। ये कुत्ते बिल्लियों को हानि भी नहीं पहुंचाते हैं।

#2

गोल्डन रिट्रीवर

गोल्डन रिट्रीवर भी एक दोस्ताना स्वभाव वाला कुत्ता होता है, जो बिल्ली के साथ अच्छे से रह सकता है। इनकी स्वाभाविक चंचलता और प्यार भरा व्यवहार इन्हें बिल्ली के साथ खेलने में खुशी देता है। अगर आपकी बिल्ली भी इस तरह के कुत्ते के साथ रहती है तो चिंता की कोई बात नहीं। गोल्डन रिट्रीवर की ऊर्जा और खेल का शौक उन्हें बिल्ली के साथ खेलने में आनंदित करता है।

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#3

बीगल

बीगल एक छोटे आकार का कुत्ता होता है, जो बहुत ही सक्रिय और चंचल होता है। ये कुत्ते भी बिल्ली के साथ खेलने में कोई परहेज नहीं रखते। बीगल की तेज नाक और उत्साह इन्हें बिल्ली के साथ खेलने में मजा देता है। ये छोटे होने की वजह से बिल्लियों को डराते नहीं हैं और उनके अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। ये दोनों जानवर साथ मिलकर खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

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#4

बॉक्सर

बॉक्सर एक बड़े आकार का कुत्ता होता है, जो बहुत ही प्यार भरा और दोस्ताना होता है। ये कुत्ते भी बिल्ली के साथ खेलने में परहेज नहीं रखते। बॉक्सर की ऊर्जा और खेल का शौक इन्हें बिल्ली के साथ खेलने में मजा देता है, जिससे दोनों ही खुश रहते हैं। अगर आपकी बिल्ली भी इस तरह के कुत्ते के साथ रहती है तो चिंता की कोई बात नहीं। बॉक्सर की उत्साह इन्हें बिल्ली के साथ खेलने में आनंदित करता है।

#5

पग

पग एक छोटे आकार का, लेकिन बहुत ही चंचल और प्यारा कुत्ता होता है। ये भी बिल्ली के साथ खेलने में आनंदित रहता है। इनकी चंचलता और प्यार भरा व्यवहार इन्हें बिल्ली के साथ खेलने में मजा देता है। अगर आपकी बिल्ली भी इस तरह के कुत्ते के साथ रहती है तो चिंता की कोई बात नहीं। पग की ऊर्जा और खेल का शौक इन्हें बिल्ली के साथ खेलने में आनंदित करता है।

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