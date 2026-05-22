कीवी से बनाएं ये 5 फेस पैक, त्वचा को मिलेंगे कई फायदे

कीवी एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-E और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को ताजगी और निखार देते हैं। आइए आज हम आपको कीवी से बनने वाले कुछ फेस पैक के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।

#1 कीवी और शहद का फेस पैक सामग्री: एक कीवी और एक चम्मच शहद। फेस पैक बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: सबसे पहले कीवी को छीलकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसे एक कटोरी में शहद के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक आपकी त्वचा को साफ करेगा और नमी भी देगा।

#2 कीवी और दही का फेस पैक सामग्री: एक कीवी और दो चम्मच दही। फेस पैक बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: सबसे पहले कीवी को छीलकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसे एक कटोरी में दही के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक आपकी त्वचा को मुलायम बनाएगा और अतिरिक्त तेल को हटाने में मदद करेगा।

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#3 कीवी और एलोवेरा का फेस पैक सामग्री: एक कीवी और एक चम्मच एलोवेरा जेल। फेस पैक बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: सबसे पहले कीवी को छीलकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसे एक कटोरी में एलोवेरा जेल के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक आपकी त्वचा को ताजगी देगा और उसे नमी प्रदान करेगा।

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#4 कीवी और ओटमील का फेस पैक सामग्री: एक कीवी, एक चम्मच ओटमील और पानी। फेस पैक बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: सबसे पहले कीवी को छीलकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसे एक कटोरी में ओटमील के साथ मिलाएं और पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। 10 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा की गहराई तक साफ करेगा और उसे मुलायम बनाएगा।