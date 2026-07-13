बालों का झड़ना बढ़ाने वाली घरेलू सामग्रियां

बाल झड़ने का कारण बन सकती हैं देखभाल के लिए इस्तेमाल होने वाली ये घरेलू सामग्रियां

लेखन सयाली 10:58 am Jul 13, 202610:58 am

क्या है खबर?

बालों की देखभाल के लिए घर पर तैयार की गई सामग्रियों का इस्तेमाल करना आम बात है। हालांकि, कई बार ये सामग्रियां हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरतीं। कुछ घर पर तैयार की गई सामग्रियां बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं। जैसे कि नींबू का रस, बेकिंग सोडा, एलोवेरा जेल, कॉफी और सेब का सिरका। इन सामग्रियों का उपयोग करते समय सावधानी बरतना जरूरी है, ताकि बालों को नुकसान न पहुंचे और वे स्वस्थ रहें।