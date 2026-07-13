बाल झड़ने का कारण बन सकती हैं देखभाल के लिए इस्तेमाल होने वाली ये घरेलू सामग्रियां
क्या है खबर?
बालों की देखभाल के लिए घर पर तैयार की गई सामग्रियों का इस्तेमाल करना आम बात है। हालांकि, कई बार ये सामग्रियां हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरतीं। कुछ घर पर तैयार की गई सामग्रियां बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं। जैसे कि नींबू का रस, बेकिंग सोडा, एलोवेरा जेल, कॉफी और सेब का सिरका। इन सामग्रियों का उपयोग करते समय सावधानी बरतना जरूरी है, ताकि बालों को नुकसान न पहुंचे और वे स्वस्थ रहें।
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नींबू का रस
नींबू का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो बालों के लिए फायदेमंद माना जाता है। हालांकि, अगर इसे सीधे बालों पर लगाया जाए तो यह सिर की त्वचा को सुखा सकता है और बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। नींबू के रस का उपयोग करते समय इसे पानी या किसी अन्य तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, ताकि यह सिर की त्वचा पर सीधे न लगे और बालों को नुकसान न पहुंचे।
#2
बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा एक ऐसी सामग्री है, जिसका उपयोग बालों की सफाई के लिए किया जाता है। हालांकि, इसमें मौजूद क्षारीय गुण सिर की त्वचा के प्राकृतिक तेल को हटा सकते हैं, जिससे बाल रूखे और कमजोर हो सकते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग करते समय इसे पानी के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करें, ताकि यह सिर की त्वचा पर ज्यादा असर न करें और बालों को नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा हफ्ते में एक बार ही इसका उपयोग करें।
#3
एलोवेरा जेल
एलोवेरा जेल सिर की त्वचा को ठंडक देता है और बालों को पोषण प्रदान करता है। हालांकि, अगर इसे ज्यादा समय तक सिर की त्वचा पर रखा जाए तो यह उलझन पैदा कर सकता है और बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। एलोवेरा जेल का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि इसे 30 मिनट से ज्यादा लगाए न रखें। इसके अलावा शैंपू करने से पहले इसे अच्छे से मालिश करके लगाएं, ताकि यह बालों को पोषण दे सके।
#4
कॉफी
कॉफी में कैफीन होता है, जो बालों की बढ़त में मदद कर सकता है। हालांकि, अगर इसे ज्यादा देर तक सिर की त्वचा पर रखा जाए तो यह उलझन पैदा कर सकता है और बालों के झड़ने का कारण बन सकती है। कॉफी का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि इसे 30 मिनट से ज्यादा सिर की त्वचा पर न रखें। इसके अलावा शैंपू करने से पहले इसे अच्छे से मालिश करके लगाएं, ताकि यह बालों को पोषण दे सके।
#5
सेब का सिरका
सेब का सिरका बालों की चमक बढ़ाने और pH संतुलित करने में मदद करता है। हालांकि, अगर इसे ज्यादा देर तक सिर की त्वचा पर रखा जाए तो यह जलन पैदा कर सकता है और बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। इन सभी घर पर तैयार की गई सामग्रियों का उपयोग करते समय सावधानी बरतना जरूरी होता है, ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें और उनका झड़ना कम हो।