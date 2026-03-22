ज्वार के आटे को इन 5 तरीकों से करें अपने खाने में शामिल, मिलेगा भरपूर पोषण

ज्वार का आटा एक पौष्टिक अनाज है, जो फाइबर, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। आमतौर पर इससे रोटियां बनाई जाती हैं, लेकिन इसके कई अन्य उपयोग भी हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे अनोखे व्यंजन बताएंगे, जिन्हें आप ज्वार के आटे से तैयार कर सकते हैं। ये सभी व्यंजन स्वादिष्ट तो होते ही हैं, साथ ही इनके पोषक तत्व आपको कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं।

#1 ज्वार की पूड़ियां ज्वार की पूड़ियां एक बेहतरीन स्नैक हैं, जिन्हें आप चाय के साथ खा सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए ज्वार के आटे में थोड़ा-सा मैदा मिलाकर आटा गूंथ लें, फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें और गर्म तेल में तल लें। ये पूड़ियां कुरकुरी और स्वादिष्ट होती हैं, जो किसी भी पार्टी या खास मौके पर आपके मेहमानों को खुश कर सकती हैं। इन्हें आप हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं।

#2 ज्वार का उपमा उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आमतौर पर सूजी से बनाया जाता है। हालांकि, क्या आपने कभी ज्वार का उपमा आजमाया है? इसके लिए ज्वार का आटा लें और उसे हल्का सा भून लें, फिर इसमें तेल गर्म करके राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली और करी पत्ते डालें। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च और सब्जियां डालकर भूनें, फिर भुना हुआ ज्वार का आटा मिलाकर पानी डालें और पकने दें।

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#3 ज्वार की खीर खीर तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन ज्वार की खीर का अपना ही मजा है। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चीनी डालें, फिर इसमें भुना हुआ ज्वार का आटा डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें इलायची पाउडर डालें और पकने दें। ऊपर से काजू, बादाम और किशमिश डालकर सजाएं। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है।

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#4 ज्वार की इडली इडली आम तौर पर चावल और उड़द दाल से बनती है। हालांकि, यह व्यंजन ज्वार से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए चावल, उड़द दाल और भुना हुआ ज्वार का आटा लें और इन्हें पीस लें। अब इस मिश्रण को पानी मिलाकर घोल तैयार करें। घोल तैयार होने के बाद इसमें नमक डालें और इसे इडली स्टैंड में डालकर भाप में पकाएं। यह इडली नरम और स्वादिष्ट होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।