ताड़गोला है गर्मियों का एक स्वादिष्ट फल, जिससे बनाए जा सकते हैं ये व्यंजन

ताड़ी के पेड़ पर उगने वाले फल को ताड़गोला कहते हैं, जो अनोखा और पौष्टिक फल है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें कई सेहत के फायदे भी छिपे हुए हैं। दक्षिण भारत में इसे 'ताड़पल्ली' के नाम से जाना जाता है। इस लेख में हम आपको ताड़गोला से बनने वाले कुछ पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो आपके खाने का मजा बढ़ा देंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके परिवार को भी पसंद आएंगे।

#1 ताड़गोले की बर्फी ताड़गोले की बर्फी एक खास मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस फल को काट कर उसका गूदा निकाल लिया जाता है। इसके बाद इसमें दूध, चीनी और घी मिलाकर पकाया जाता है, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दिया जाता है और फिर टुकड़ों में काटकर परोसा जाता है। परोसने से पहले इसे मेवों से सजाया जाता है।

#2 ताड़गोले की खीर ताड़गोले की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जो सभी को पसंद आती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताड़गोले को काट कर उसका गूदा निकाल लिया जाता है। फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है, जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। इसके बाद इसमें सूखे मेवे डालकर सजाया जाता है और गर्मा-गर्म परोसा जाता है। इसे आप ठंडा भी खा सकते हैं।

Advertisement

#3 ताड़गोले का हलवा ताड़गोले का हलवा एक अनोखी मिठाई है, जो जल्दी बन जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताड़गोले को काट कर उसका गूदा निकाल लिया जाता है। इसके बाद इसमें सूजी, घी और चीनी मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है और गर्मा-गर्म परोसा जाता है। आप इसमें केसर आदि भी डाल सकते हैं।

Advertisement

#4 ताड़गोले की आइसक्रीम ताड़गोले की आइसक्रीम एक अनोखा और पौष्टिक स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे गर्मियों में खासतौर पर पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस फल को काट कर उसका गूदा निकाल लिया जाता है। इसके बाद इसमें दूध, चीनी और मलाई मिलाकर अच्छी तरह फेंट लिया जाता है। इस मिश्रण को आइसक्रीम बनाने के बर्तन में डालकर ठंडा किया जाता है। आपकी ताड़गोले की आइसक्रीम तैयार है, जिसका आप अपने परिवार संग मजा ले सकते हैं।