ज्वार से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन

ज्वार से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए होते हैं फायदेमंद

लेखन सयाली 05:16 pm Sep 08, 202605:16 pm

क्या है खबर?

ज्वार की रोटी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्वार से कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? ज्वार एक ऐसा अनाज है, जो शरीर को जरूरी पोषण देता है और फाइबर से भरपूर होता है। इसे अलग-अलग तरीकों से पकाकर आप अपने खाने को और मजेदार बना सकते हैं। आज हम आपको ज्वार से बनने वाले 5 स्वादिष्ट और आसान व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जो सेहत के लिए अच्छे हैं।