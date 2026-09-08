ज्वार से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए होते हैं फायदेमंद
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ज्वार की रोटी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्वार से कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? ज्वार एक ऐसा अनाज है, जो शरीर को जरूरी पोषण देता है और फाइबर से भरपूर होता है। इसे अलग-अलग तरीकों से पकाकर आप अपने खाने को और मजेदार बना सकते हैं। आज हम आपको ज्वार से बनने वाले 5 स्वादिष्ट और आसान व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जो सेहत के लिए अच्छे हैं।
#1
ज्वार की खिचड़ी
ज्वार की खिचड़ी बनाना आसान है। इसे बनाने के लिए ज्वार को धोकर कुछ घंटे पानी में भिगो दें।
इसे कुकर में मूंग दाल, कटी हुई सब्जियां, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और नमक डालकर पकाएं। आप इसे घी का तड़का लगाकर परोस सकते हैं।
यह खिचड़ी हल्की और पौष्टिक होती है, जो पेट को आराम देती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसे आप दोपहर या रात के खाने में शामिल कर सकते हैं।
#2
ज्वार का उपमा
ज्वार का उपमा एक झटपट बनने वाला नाश्ता है। इसके लिए ज्वार को धोकर पानी में भिगो दें और फिर हल्का-सा भून लें।
एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर भूनें। इसके बाद प्याज और टमाटर डालकर पकाएं।
भुने हुए ज्वार को इसमें मिलाएं और पानी डालकर पकाएं। पकने के बाद इसमें नींबू का रस और धनिया पत्ती डालें।
#3
ज्वार की खीर
ज्वार की खीर एक अनोखी मिठाई है, जो सेहतमंद और स्वादिष्ट होती है। इसे बनाने के लिए ज्वार को धोकर पानी में भिगो दें।
फिर इसे दूध में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे, जैसे काजू, बादाम और किशमिश डालें।
जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा करके परोसें। ज्वार की खीर को त्योहारों या खास मौके पर बनाया जा सकता है।
#4
ज्वार की इडली
ज्वार की इडली एक हल्का व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए ज्वार को धोकर भिगो दें और इसे पीसकर पेस्ट बना लें।
इस पेस्ट में थोड़ा नमक और खाने का सोडा मिलाएं। इसे इडली स्टैंड में डालकर स्टीम करें।
तैयार इडली को नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसें। ज्वार की इडली न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि यह पेट के लिए भी हल्की होती है।
#5
ज्वार की पंजीरी
ज्वार की पंजीरी एक पारंपरिक और पौष्टिक मिठाई है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले ज्वार को सूखा भून लें।
फिर घी में सूखे मेवे, जैसे बादाम, काजू और किशमिश भूनें। अब इसमें गुड़ का पाउडर और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।
यह पंजीरी सेहत के लिए फायदेमंद होती है और इसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। यह खासतौर पर ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने में मदद करती है।