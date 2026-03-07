खाने में आंवला शामिल करना चाहते हैं तो बनाएं इसके ये व्यंजन, मिलेगा भरपूर पोषण

आंवला एक ऐसा फल है, जो अपने खट्टे-मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। यह विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है और कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आंवले से बना सकते हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। इन व्यंजनों को बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये पोषण भी प्रदान करते हैं।

#1 आंवले का मुरब्बा आंवले का मुरब्बा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे सर्दियों में खासतौर से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को पानी में उबालकर नरम कर लिया जाता है, फिर इसे चीनी के साथ पकाया जाता है। इसमें इलायची और केसर भी मिलाई जाती है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह मुरब्बा लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसे आप साल भर रख सकते हैं।

#2 आंवले की चटनी आंवले की चटनी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा-सा गुड़ मिलाया जाता है। इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है, जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए। यह चटनी पराठे या रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है।

#3 आंवले का अचार आंवले का अचार एक खास अचार है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आंवले को छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, फिर इसमें सरसों का तेल, सौंफ, मेथी दाना, हल्दी पाउडर और नमक मिलाया जाता है। इसे धूप में कुछ दिनों तक रखा जाता है, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसे आप साल भर रख सकते हैं।

#4 आंवले की बर्फी आंवले की बर्फी एक मिठाई है, जिसे खासतौर से त्योहारों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए आंवले को कद्दूकस करके दूध में पकाया जाता है, फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर और थोड़ा-सा घी मिलाया जाता है। मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दिया जाता है, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। यह बर्फी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है। इसे आप अन्य मिठाइयों के सेहतमंद विकल्प की तरह खा सकते हैं।