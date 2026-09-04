अरबी का स्वाद नहीं आता पसंद? इससे बने ये 5 व्यंजन एक बार जरूर आजमाएं
क्या है खबर?
अरबी एक ऐसी सब्जी है, जो अपने अनोखे स्वाद और सेहतमंद गुणों के लिए जानी जाती है। आमतौर पर लोग इसे उबालकर या तलकर ही खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरबी से कई लाजवाब व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको अरबी से बनाए जाने वाले 5 स्वादिष्ट व्यंजनों की आसान रेसिपी बताने वाले हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।
#1
अरबी की टिक्की
अरबी की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अरबी को उबालकर मैश कर लें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और बेसन मिलाकर टिक्की बना लें।
अब इन टिक्कियों को तवे पर थोड़ा तेल डालकर सुनहरा होने तक सेंकें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है।
#2
अरबी की सब्जी
अरबी की सब्जी एक खास व्यंजन है, जिसे आप अपने रसोईघर में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अरबी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर प्याज, टमाटर और मसालों के साथ इन्हें पकाएं।
इस सब्जी में गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से पकाएं। अंत में हरी धनिया से सजाकर इसे गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।
यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है।
#3
अरबी का हलवा
अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो अरबी का हलवा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अरबी को कद्दूकस कर लें, फिर घी में इसे भूनें और दूध डालकर पकाएं।
इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर इसे अच्छी तरह से पकाएं। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन और खनिज की भरपूर मात्रा होती है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
#4
अरबी के पराठे
अगर आप नाश्ते में कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो अरबी के पराठे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए गेहूं के आटे में मैश की हुई अरबी, नमक, अजवाइन और थोड़ा सा तेल मिलाकर आटा गूंथ लें।
अब इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर दोनों तरफ से सेंक लें। ये पराठे दही या अचार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप अरबी भरकर भी पराठे बना सकते हैं।
#5
अरबी की खिचड़ी
खिचड़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी अरबी की खिचड़ी ट्राई की है? इसके लिए मूंग दाल और चावल को धोकर रखें, फिर कुकर में घी गर्म करके जीरा और हींग डालें।
इसके बाद कटे हुए प्याज, टमाटर और मसाले डालकर भूनें। अब इसमें धोई हुई दाल-चावल और कटे हुए अरबी डालकर पानी मिलाएं और कुकर बंद करके 3-4 सीटी आने दें।
यह खिचड़ी सेहतमंद होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है।