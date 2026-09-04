अरबी का स्वाद नहीं आता पसंद? इससे बने ये 5 व्यंजन एक बार जरूर आजमाएं

अरबी की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अरबी को उबालकर मैश कर लें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और बेसन मिलाकर टिक्की बना लें।

अब इन टिक्कियों को तवे पर थोड़ा तेल डालकर सुनहरा होने तक सेंकें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है।